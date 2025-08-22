暑い日にさっぱり！石川梨華、“体に良さそう”自家製の愛飲ドリンク「続けてます」

元モーニング娘。のメンバーで、現在はモデルやタレントとして活躍中の石川梨華さん。私生活では、2人の息子さんを育てるお母さんとしても奮闘されています。現在40歳の石川さんですが、SNSでは「とても40歳とは思えない」「ますます綺麗に」とたびたび話題に。今回は、そんな石川さんが愛飲中のドリンクをご紹介します。

石川さんが、自身のInstagramで紹介したのがこちら。

■緑茶にレモンを加えたドリンク

画像出典：石川梨華オフィシャルInstagramより

石川さんは、「今年の夏は 『アイドル水』を飲んでます」と切り出し、ドリンクの入ったボトルの写真を投稿。

『アイドル水』とは、脂肪燃焼の効果が期待されるカテキンを含んだ緑茶に、ビタミンCが豊富なレモン果汁を加えた飲み物のこと。K-POPアイドルも飲んでいるとSNSを中心に流行しました。

石川さんはこちらのドリンクを飲み始めたきっかけを「ネットで見つけて、体に良さそうだし 緑茶もレモンも常備してるから 試しに飲んでみた」と明かし、美味しく感じたそうで「続けてます」と教えてくれました。

■石川さんおすすめの飲み方は？

さらに、石川さんは「私はレモンと緑茶にてんさい糖とハチミツも入れて ほんのり甘くして飲んでるよ」「暑い日が続いていますが こまめに水分補給を心がけてます」とおすすめの飲み方も紹介してくれました。

てんさい糖も、はちみつも、整腸作用が期待できる甘味料ですので、美容と健康に気をつかっている方でも罪悪感なく楽しめそうです。

ひんやり甘いドリンクが美味しい季節。緑茶とレモンで後味もさっぱりしそう♪ぜひ試してみてはいかがでしょうか。

