歌手マイケル・ジャクソンさんが、1980年代に歌手のダニー・オズモンドに対して「非常に不快」なアドバイスをしていたという。2人は1960年代から1970年代にかけ、それぞれ「ジャクソン5」と「ザ・オズモンズ」として子供のころに家族と共にスターの仲間入りを果たしたという境遇だった。しかし、ダニーは子役から大人のシンガーとしての移行に苦しんだそうで、その際にマイケルさんから名前を変えるように言われたと明かしている。



【写真】子どもの頃はマイケルさんとも並ぶ存在だった

ダニーは1980年代のキャリア転換について語った2023年の「アダム・カローラ・ショー」出演映像をインスタグラムでシェア。そこでは「ダニー・オズモンド」という名前が何年も前に「ジョーク」となっていたとコメントしていた。「実際に83年ごろだった思うんだけど、『スリラー』がリリースされた頃、マイケル・ジャクソンに『どうやったらチャート争いに戻れるかな？』と聞いたら、『ダニー、君の名前は毒だよ。名前を変えないと』って言われた」と笑いながら話す姿が映されている。



さらにダニーは「あれは非常に不快だったね。ショックだった」と振り返った。一方で「でも彼は正しい。だって89年なんて、国中のラジオが僕の音楽をかけているのに、僕の名前は言わなかったからね」と続けた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）