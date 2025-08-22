Snow Man目黒蓮、ドラマ『誘拐の日』出演中の深澤辰哉の演技を絶賛「凄い才能だと思う」

8月21日放送の文化放送『不二家 presents Snow Manの素のまんま』に出演したSnow Man・目黒蓮が、深澤辰哉の演技力について語った。

この日の放送では、深澤が現在出演中のテレビ朝日系ドラマ『誘拐の日』について2人で話す場面があり、深澤は、「それこそ、めめとかも『○話だったね。見たよ』みたいなのを言ってくれたりとか、メンバーが“見たよ！めちゃめちゃ面白いね”みたいなのを言ってくれるっていうのが、やっぱり嬉しいですね」とコメント。

これに対して、目黒は、「ふっかさんの役がさ、弁護士さんの役で」「例えば弁護士さんの役だったら、弁護士さんになるのに色々な試験があったり、大学を出ててとか。過程が、背景があるわけじゃないですか」と切り出した。

続けて、「でも、その背景っていうのは実際、自分たち本人にはないわけじゃないですか」「でも、弁護士さんっていう説得力を持たせないといけないわけじゃん、役を演じる時には」と演技に対する持論を語った。

その上で、「その説得力を持たせられるのって、なんか凄い才能だと思うんだよね」「逆を言ってしまえば、例えば無職とか。ふっかさんだったら、無職にも説得力を持たせられると思うんだよね」と話すなど、深澤の演技力や演技の幅を絶賛していた。