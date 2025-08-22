この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで『BTC依存のメタプラネットはかなり危険です！今すぐ投資すべき本当の狙いどころを徹底解説します！』と題した動画で、メタプラネットの株価と投資家心理、今後推奨される資産運用について率直な見解を述べた。



宮脇氏は冒頭で「安易に空売りしてはいけない理由っていうのがあるんです」「今、理論と熱狂の戦いのようになっている」と語り、メタプラネット株が通常の投資行動や理論値から大きく乖離していることに警鐘を鳴らした。現在話題の同社は、会社資産の多くをビットコインに投じる“ビットコイン・トレジャリー戦略”を公言。その結果、投資家の熱狂が過熱し、株価はわずか1年半で86倍以上に急騰、理論値である388円に対し、実際の株価は1194円と「理論上の価値の3倍ぐらい高い数値になっています」と説明した。



宮脇氏は加熱相場の裏側についても触れ、「CEO自らが、『おはプラネット』とSNSで煽るような投稿をしていて、もはや上場企業とは思えない」と経営陣のマーケティング戦略が投資家の熱狂を増幅させている現状を指摘。「これは計算されているマーケティング」と冷静な見方を求めた。



更に、資金調達手段として発行された『MSワラント』の危うさを解説。「株価が下がれば下がるほど安く新しい株を手に入れられる権利」をプロの金融業者エボファンドに大量発行し、これが「オレンジジュースを薄めるかの如く市場の株式数が激増、既存株主の価値希薄化を加速させている」と例示した。その上で「毎日毎日、何十億円という売り圧力がかかっていく」と警鐘を鳴らし、こうした仕組みが個人投資家にとってリスクとなり得ることを強調した。



一方で「理論的には下がるMSワラント発行であっても、熱狂プレミアムによって株価が高値で維持されたり逆にさらに上昇するケースもある」「理論なんて通用しなくなっている」「空売りしても時間とコスト、精神を消耗するだけになりかねない」と空売り参入にも危険が伴うことを指摘。「結論を言ってしまうと、こういった陶器的なところには近づかないっていうのが一つの答え」と、堅実な資産運用を志す投資家視点でアドバイスした。



「資産を確実に増やしていきたい、堅実な資産運用を目指すのであればギャンブル的な銘柄には手を出さない」「ビットコインに投資したいならETFで十分」と、投資家が取るべき現実的な選択肢を提示。「現物ビットコインやETFは理論値と実際の数値が一致している」と述べ、ビットコインETF投資の方法やコミュニティでの具体的サポートも紹介した。



動画の終盤では、「短期的にはメタプラネットなどの株価急変がビットコイン相場に影響を及ぼす可能性はあるが、長期的には全く別物」と解説。「SNSでは熱狂的に盛り上がっているが、現実には理論の価値から大きく乖離したマネーゲーム状態」であり、「安全に資産を増やすならこういった銘柄には関わらず、堅実なETFや現物購入を勧めます」と、改めて冷静な投資判断を呼びかけ締めくくった。