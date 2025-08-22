Ado、＜JAPAN TOUR 2024『モナ・リザの横顔』＞がLIVE Blu-ray＆DVD化
Adoの新作LIVE Blu-ray & DVDとなる『モナ・リザの横顔』が10月22日(水)に発売される。ジャケット写真はAdoのイメージディレクターを務めるORIHARAによる描き下ろしだ。
今作は2024年に開催したJAPAN TOUR 2024「モナ・リザの横顔」のKアリーナ横浜で行われた2days公演の初日（2024年10月12日）の模様を収録。アンコールでは初めてギターを演奏し、作詞作曲を手がけた「初夏」を披露するなど盛りだくさんのツアーとなった。
初回限定盤Blu-ray・DVDには、初回限定盤の四角いジャケット写真を後ろに置くと、まるでAdoがBoxの中に入ったように見える「光るAdo Boxアクリルスタンド」、「初夏」のギター譜面やAdoオリジナルギターピックを封入。また、Kアリーナ横浜の2日目（2024年10月13日）のみ披露された「0」と「向日葵」のスペシャル映像も収録される。
初回限定盤・通常盤 Blu-rayは立体音響技術Dolby Atmos®を採用し、ライブ会場のような臨場感を体感できる音声仕様となっている。
本映像作品は本日22日より予約受付がスタート。特設ページでは店舗別購入特典も公開されている。
■LIVE Blu-ray & DVD『モナ・リザの横顔』
2025年10月22日(水) 発売
予約リンク：https://ado.lnk.to/monalisa_bdWE
【商品概要】
◾️Ado LIVE Blu-ray & DVD『モナ・リザの横顔』 ※全４形態
【初回限定盤 Blu-ray】
Blu-ray + 2CD +GOODS
品番：TYXT-19042
価格：14,300円（税込）
・CD 2枚組（ライブ音源収録）
・光る Ado Box アクリルスタンド（約 高さ150mm x 幅120mm）
・初夏 ギター譜面（約 縦240mm x 240mm）
・Ado オリジナル ギターピック（約 縦24mm）
・ライブフォトブック（60P）
・三方背クルミケース
※音声：24bit 48k PCM 2ch / 24 bit 48k Dolby true HD（Dolby Atmos）
【初回限定盤 DVD】
DVD + 2CD +GOODS
品番：TYBT-19051
価格：14,300円（税込）
・CD 2枚組（ライブ音源収録）
・光る Ado Box アクリルスタンド（約 高さ150mm x 幅120mm）
・初夏 ギター譜面（約 縦240mm x 240mm）
・Ado オリジナル ギターピック（約 縦24mm）
・ライブフォトブック (60P)
・三方背クルミケース
※音声：16bit 48k PCM 2ch
【通常盤 Blu-ray】
Blu-ray
品番：TYXT-10077
価格：6,380円（税込）
・ブックレット (16P)
※音声：24bit 48k PCM 2ch / 24 bit 48k Dolby true HD（Dolby Atmos）
【通常盤 DVD】
DVD
品番：TYBT-10095
価格：6,380円（税込）
・ブックレット (16P)
※音声：16bit 48k PCM 2ch
■Blu-ray, DVD 収録内容
心という名の不可解
逆光
唱
ウタカタララバイ
リベリオン
過学習
会いたくて
フェイキング・オブ・コメディ
ハングリーニコル
MIRROR
ルル
アタシは問題作
クラクラ
ショコラカタブラ
抜け空
夜のピエロ
オールナイトレディオ
Value
立ち入り禁止
FREEDOM
＜アンコール＞
Hello Signals
あのバンド
初夏
※収録映像は全形態同一です。
※【初回限定盤Blu-ray】と【初回限定盤DVD】のみ Kアリーナ横浜公演2日目（2024年10月13日）に披露された「0」と「向日葵」のスペシャル映像を収録。
※【初回限定盤Blu-ray】と【初回限定盤DVD】の構成品は同一です
※【通常盤Blu-ray】と【通常盤DVD】の構成品は同一です
＜店舗別CD購入特典＞
LIVE Blu-ray & DVD「モナ・リザの横顔」を各CDショップ＆インターネット販売サイトにてご購入のお客様に先着で特典を差し上げます。
LIVE Blu-ray & DVD「モナ・リザの横顔」のご予約はこちらから▼
https://ado.lnk.to/monalisa_bdWE
【対象店舗/特典内容】
・UNIVERSAL MUSIC STORE / Ado Official Music Shop *For customers outside of Japan：アクリルキーホルダー＋フォトカード(約120×120mm)
・TOWER RECORDS：クリアファイル(TOWER絵柄)(A4)
・HMV：クリアファイル(HMV絵柄)(A4)
・TSUTAYA RECORDS：クリアカレンダーポスター(A3)
・Amazon.co.jp：アクリルコースター(90×90mm)
・楽天ブックス：スマホショルダー(紐/約幅0.8mm×総長110cm)
・セブンネットショッピング：未定
・NEOWING / CDJAPAN(OVERSEAS)：スマホサイズステッカー（54×86mm）
・全国CDショップ・インターネット販売サイト共通特典：ポストカード
※Ado Official Music Shopは現在海外のお客様のみ対象として販売しております。日本国内のお客様はUNIVERSAL MUSIC STOREをご利用ください。
【注意事項】
※一部お取扱いのない店舗・インターネット販売サイトもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせ下さい。
※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。
※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。
※映像商品いずれか1枚購入につき１つ特典を差し上げます。
※オリジナル特典対象店舗ではその他一般店特典は対象外となります。
※ライブ会場など、上記のインターネット販売サイト及びCDショップ以外でご予約済、特典をお受け取りの場合、店舗別購入特典は対象外となります。
■＜Ado DOME TOUR 2025「よだか」＞
11月11日(火) 東京・東京ドーム
open16:00 / start18:00
11月12日(水) 東京・東京ドーム
open16:00 / start18:00
（問）ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/
11月22日(土) 大阪・京セラドーム大阪
open15:00 / start17:00
11月23日(日) 大阪・京セラドーム大阪
open14:00 / start16:00
（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888
▼チケット
・VIP席 ￥30,000 (税込／VIPグッズ＆特典付き) ※全日程SOLD OUT
・SS席 ￥20,000 (税込／特典付き) ※11/12東京ドーム以外SOLD OUT
・ファミリー席 ￥15,000 (税込／着席指定席)
・S席 ￥15,000 (税込)
・A席 ￥10,000 (税込)
・A席 ￥10,000 (税込／着席指定席)
・注釈付S席 ￥15,000 (税込)
・注釈付A席 ￥10,000 (税込)
・注釈付A席 ￥10,000 (税込／着席指定席)
・車椅子席 ￥15,000 (税込)
※3歳以上チケット必要／2歳以下入場不可
※ファミリー席のお申し込みの方は、必ず3歳〜12歳 (小学生以下を対象)とのご来場をお願いいたします。当日お子様のご年齢を確認させて頂く場合がございます。
【SNS / ローソンプレリクエスト3次先行予約(抽選)】
受付期間：8月15日(金)10:00〜8月24日(日)23:59
ローソンチケット：https://l-tike.com/ado/
■＜Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll＞
April 26 Saitama Saitama Super Arena (Stadium Mode)
April 27 Saitama Saitama Super Arena (Stadium Mode)
May 04 Bangkok IMPACT Exhibition Hall 5-6
May 08 Manila Mall of Asia
May 11 Taipei Linkou Arena
May 15 Seoul KINTEX Hall 9
May 18 Hong Kong AsiaWorld-Arena
May 21 Singapore Singapore Indoor Stadium
May 25 Sydney Qudos Bank Arena
May 27 Melbourne Rod Laver Arena
June 10 Antwerp Sportpaleis
June 14 Copenhagen Royal Arena
June 17 Berlin Uber Arena
June 19 London The O2
June 21 Amsterdam Ziggo Dome
June 25 Paris Accor Arena
June 29 Barcelona Palau Sant Jordi
July 02 Milan Unipol Forum
July 10 Seattle, WA Tacoma Dome
July 13 San Jose, CA SAP Center
July 16 Los Angeles, CA Crypto.com Arena
July 19 Phoenix, AZ Footprint Center
July 22 Fort Worth, TX Dickies Arena
July 24 Duluth, GA Gas South Arena
July 26 Orlando, FL Kia Center
July 29 Baltimore, MD CFG Bank Arena
July 31 Chicago, IL United Center
Aug 03 Toronto, ON Scotiabank Arena
Aug 05 Newark, NJ Prudential Center
Aug 08 Mexico City Arena Ciudad de Mexico
Aug 13 São Paulo Espaco Unimed
Aug 15 Buenos Aires Movistar Arena
Aug 18 Santiago Movistar Arena
Aug 24 Honolulu, HI Blaisdell Arena
