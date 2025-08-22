クマによる農業被害が相次いでいます。千曲市では2日連続でシャインマスカットなど出荷前の畑のブドウが食べられる被害があり、市が注意を呼び掛けています。



袋が破られ、実はきれいに食べられてしまったブドウ。千曲市農林課によりますとけさ、千曲市倉科のブドウ畑で収穫前のクイーンルージュやシャインマスカットおよそ40房が食い荒らされているのが見つかりました。畑にはクマの糞があったことからクマによる農業被害だと確認したということです。今のところ、クマは見つかっていません。





一方、こちらは青森県黒石市。おりの中で暴れるのは体長1.4メートルのクマです。８月、山あいにあるリンゴ園で2頭のクマが捕獲されました。辺りでは2週間ほど前からリンゴが食べられる被害が相次いでいたということです。クマが果物の味を覚えてしまったのでしょうか。千曲市倉科では21日も別のブドウ畑でナガノパープルやシャインマスカットなどおよそ30房がクマに食べられる被害が出ています。これを受け、市は畑の近くに捕獲用のおりを設置。付近を通る際は十分に注意し、家屋や農業用倉庫は施錠するよう注意を呼び掛けています。