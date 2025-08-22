i-dle・ミヨン、佐藤健が手掛けたMVに出演！話題の日本ドラマ『グラスハート』OSTとして注目

i-dleのミヨンが、佐藤健が監督を務めたMVに主演として登場した。

【画像】「こんなに無礼な日本人俳優は初めて」佐藤健に批判

ミヨンは、8月21日に公開されたNetflixオリジナルシリーズ『グラスハート』の劇中バンド・TENBLANKの楽曲『永遠前夜 / Forever Eve』のMVに出演し、初恋のときめきを爽やかに表現した。ラストシーンでは、切ない表情の演技で観る者の心に深い余韻を残した。

『グラスハート』は天才音楽家が率いるバンド「TENBLANK」の成長記を描いた作品。公開後、日本Netflix週間シリーズランキングで1位を記録。グローバルTOP10（非英語作品）でも8位にランクインし、熱い反応を得ている。

（画像＝TENBLANK『永遠前夜/Forever Eve』MVキャプチャ）

また、劇中バンドTENBLANKが歌った『永遠前夜 / Forever Eve』は多くの反響を受けてOSTとしてリリースされた後、Apple Musicの日本アルバムチャートで1位を獲得し、ヒットを続けている。

MVは、『グラスハート』の主演であり、日本リメイク版『私の夫と結婚して』の主演としても知られる俳優・佐藤健が自ら監督を務め特別感を加えた。また、ミヨンと共演した俳優・醍醐虎汰朗は、韓国映画『鳳梧洞の戦闘』に出演した経験を持ち、最近では舞台『千と千尋の神隠し』でハク役を演じて注目を集めている。

なお、ミヨンが所属するi-dleは、日本で活動の幅を広げている。先日、大型フェスティバル「SUMMER SONIC 2025」に出演したi-dleは、10月3日に日本1st EP『i-dle』をリリースし、10月4日・5日にさいたまスーパーアリーナ、18日・19日には神戸・GLION ARENA KOBEで日本ツアーを開催する予定だ。