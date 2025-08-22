04 Limited Sazabys、＜Human Communication tour 2025＞対バンにからあげ弁当、ハク。ら7組
04 Limited Sazabysが9月から開催するツーマンツアー＜Human Communication tour 2025＞の出演バンドが発表された。
本ツアーは全国7公演。各地の対バン相手として、からあげ弁当、ハク。、DOGGYMAN、Brown Basket、HERO COMPLEX、ジ・エンプティ、THE BOYS＆GIRLSといった新進気鋭のバンドがそれぞれ発表されている。
また、ツアー特設サイトも開設されている。チケット等の詳細は特設サイトにて。
04 Limited Sazabys＜Human Communication tour 2025＞
9月4日(木) HEAVEN’S ROCK宇都宮 VJ-2 w/ からあげ弁当
9月6日(土) 奈良EVANS CASTLE HALL w/ ハク。
9月24日(水) 富山SOUL POWER w/ DOGGYMAN
9月25日(木) 金沢vanvanV4 w/ Brown Basket
10月1日(水) 宮崎LAZARUS w/ HERO COMPLEX
10月2日(木) 大分DRUM Be-0 w/ ジ・エンプティ
10月12日(日) 函館CLUB Cocoa w/ THE BOYS＆GIRLS
＜チケット＞
一般発売：8月23日(土)正午12:00
■Human Communication tour 2025 特設サイト
https://www.04limitedsazabys.com/feature/humancommunication2025
関連リンク
◆04 Limited Sazabys オフィシャルサイト
◆04 Limited Sazabys オフィシャルX (旧Twitter)
◆04 Limited Sazabys オフィシャルInstagram
◆04 Limited Sazabys オフィシャルYouTubeチャンネル
◆04 Limited Sazabys オフィシャルFC「YON TOWN」