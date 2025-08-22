目指すは女王奪還です。ハンドボールのハニービー石川が、惜しくも連覇が途絶えたリーグ戦へ向けて意気込みを語りました。

北國ハニービー石川から名称を変えて、気持ち新たに臨むハニービー石川。



昨シーズンは、惜しくも11連覇を逃し、悔しさが残りました。





今シーズンの目標は「女王奪還」。

新たに3人の選手も加わりました。



新加入・矢野 結菜 選手：

「試合に出てチームに貢献できるように頑張っていきます」



新加入・中村 歩夢 選手：

「チームの伝統も守りつつ、自分が強みとしているロングシュ ートで、チームとしてのプレーの幅を広げられればと思っています」



新加入・関 洋香 選手：

「自分にしかできないプレーで、オリジナリティを極めて日本一に貢献したいなと思っています」

キャプテンに就任した吉留有紀選手も、伝統である守りからの速攻を受け継ぎながら、新たな戦力を武器に頂点を目指します。



ハニービー石川・吉留 有紀 新キャプテン：

「3人のアイディアも加えながら、私たちが見られなかった視点をチームに加え、そこを改善できたらなと思っています。チーム一丸となって自分たちのハンドボール、持っている力をすべて出し切れるよう努めていきたいと思っています」

リーグ戦は9月6日から始まります。