¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤È¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¡¡Ä¹Ç¯¤Î³Î¼¹¤ÎÍ×°ø¤Ï¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤ÈÀìÌç²È¤¬»ØÅ¦¡ÖÃ¯¤â¤¬·ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤È¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤ÎÄ¹Ç¯¤Î³Î¼¹¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ï¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ç¤¢¤ë¤È¤È²¦¼¼ºî²È¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¡£ÊÆ£Æ£Ï£Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¬ÀèÆü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¸¥§¥¹¥Æ¥£»ïÊÔ½¸Ä¹¤Ç¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦¤È¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎºîÉÊ¡Ö¥Þ¥¤¡¦¥Þ¥¶¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥¤¡×¤Ê¤É¡¢£²£°Ç¯°Ê¾å¤â²¦¼¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¹É®³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥É¡¦¥¹¥ï¡¼¥É»á¤Ï¡¢±Ñ¹ñ²¦°Ì·Ñ¾µ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë²¦¼¼»Ù»ý¼Ô¤¬¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¥á¡¼¥¬¥ó¤ÏÌñ²ð¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×¤È¥¹¥ï¡¼¥É»á¤ÏÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¼çÄ¥¡£¡ÖÈà½÷¤Ï¤³¤Î¹ñ¤ÎÂ¿¤¯¤Î·¯¼ç¼çµÁ¼Ô¤«¤é·ã¤·¤¯·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤ÏÈà½÷¤¬²¦¼¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Èó¾ï¤ËÍ³²¤ÊÂ¸ºß¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ï¡¢¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤¬¡ÊÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡ËÉ×¤Î²ÈÂ²¤È¼«Ê¬¤Î²ÈÂ²¤ò·ÚÊÎ¤·¤¿¤³¤È¤ò²÷¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¼ê¸·¤·¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖÈà½÷¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬ÁÄÉã¡Ê¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤ÎÉã¿Æ¥È¡¼¥Þ¥¹¤µ¤ó¡Ë¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¿¤À¤¿¤À¶Ã¤¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤ò¤È¤Æ¤â´ñÌ¯¤Ë»×¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤â¤³¤³¤Ç¤È¤Æ¤â´ñÌ¯¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¥á¡¼¥¬¥ó¤Î¿Í³Ê¤ÎËÜÅö¤Î±øÅÀ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤Ï¼«Ê¬¤Î²ÈÂ²¤ò¤É¤ì¤Û¤ÉÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤¬Èà½÷¤ÎÉã¿Æ¤Ë°ìÅÙ¤â²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢°Û¾ï¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¸·¤·¤¤ÏÀÄ´¤ÏÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»ÒÉ×ºÊ¤ÎË½ÏªÏÃ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦Ãæ¡¢¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¡Öµ£Á³¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¡×¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Ï·»¤¬¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÉÔ²÷¡×¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥¹¥ï¡¼¥É»á¤Ï¼çÄ¥¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Ï¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤¬¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤òÉî¿«¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦Å¨°Õ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤¢¤ì¡¢½þ¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¸«Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¤Î¤È¤³¤í¡¢Á´¤¯¸«Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÉü±ï¤¬ÀäË¾Åª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ï²¦¼¼¤È¤ÎÏÂ²ò¤Ø¤ÎàÂç¤¤ÊÊÉá¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£