°¦»Ò¤µ¤Þ¡¡9·î6Æü¡Á8Æü¤Ë¿·³ã¸©¤Ø¡ÖËÉºÒ¿ä¿Ê¹ñÌ±Âç²ñ¡×¹ÄÂ²¤Ç½é»²²Ã¡¡µÜÆâÄ£¤¬È¯É½
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¡¢¡ÖËÉºÒ¿ä¿Ê¹ñÌ±Âç²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢9·î6Æü¤«¤é8Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¡¢¿·³ã¸©¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤ë¤ÈµÜÆâÄ£¤¬È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë¹ÄÂ²¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢9·î6ÆüÌë¤Ë¿·³ã¸©¤ËÆþ¤ê¡¢Íâ7Æü¡¢¿·³ã»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖËÉºÒ¿ä¿Ê¹ñÌ±Âç²ñ¡ÊÄÌ¾Î¡§¤Ü¤¦¤µ¤¤¤³¤¯¤¿¤¤¡Ë¡×¤Ç¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ë¤ª¤±¤ëÉü¶½»Ù±ç¤äºÒ³²»Ù±ç¤Î²ÝÂê¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄ°¹Ö¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ8Æü¤Ë¤Ï¡¢ºÇÂç¿ÌÅÙ7¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¿·³ã¸©Ãæ±ÛÃÏ¿Ì¡Ê2004Ç¯¡Ë¤ÇÂç¤¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤¿Ä¹²¬»Ô»³¸Å»ÖÃÏ¶è¤òË¬¤Í¡¢Éü¶½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ö¤ä¤Þ¤³¤·Éü¶½¸òÎ®´Û¤ª¤é¤¿¤ë¡×¤ò»ë»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ïº£Ç¯5·î¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÐÀî¸©¤ÇÉü¶½¾õ¶·¤ò¸øÌ³¤Ç»ë»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÉáÃÊ¤ÏÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤Î¡ÖÀÄ¾¯Ç¯¡¦¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢²Ý¡×¤Ç¶ÐÌ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ø»ä¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÒ³²¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÉºÒ¿ä¿Ê¹ñÌ±Âç²ñ¡×¤Ïº£Ç¯¤Ç³«ºÅ10²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ÄÂ²¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï9·î6Æü¡¢½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤ÎÄ¹ÃË¡¦Íª¿Î¤µ¤Þ¤ÎÀ®Ç¯¼°¤Î¹Ô»ö¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤¢¤È¡¢¿·´´Àþ¤Ç¿·³ãÆþ¤ê¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
