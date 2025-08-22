½ÇÉã¤Ï¤¢¤Î¥Ô¥ó·Ý¿Í¡ª35ºÐ¥¢¥¤¥É¥ëàÉ¿ÊÑá¥Ó¥Õ¥©¡¼¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤¹¤²¡ÁÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡×
ÃÏÌ£¤Ê½÷¤Î»Ò¤¬É¿ÊÑ...¥¢¥¤¥É¥ë»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼
¡¡àÃÏÌ£¤Ê½÷¤Î»Ò¤¬É¿ÊÑ¡Äá¡£35ºÐ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÈó¥â¥ÆÎò35Ç¯¡×¡ÖÅØÎÏ¤·¤¿·ë²Ì...¡×¤È¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç´ã¶À¤ò¤«¤±¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤«¤é¡¢¥¢¥¤¥É¥ë°áÁõ¤Ë¿È¤òÅ»¤¤¥Õ¥ë¥á¥¤¥¯¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä·ãÊÑÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¿ØÆâÃÒÂ§(51)¤ÎÌÅ¤Ç¡¢Ê¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥É¥ë¡ÖKRD8¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼µÜÏÆÉñ°Í¡£
¡¡¡Ö¿È¤Ê¤ê¤È»ÑÀª¤Ã¤ÆÂçÀÚ¡×¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤ËÌ¤¤À¤ËÈó¥â¥Æ¤Ï¹¹¿·Ãæ¤Ç¤¹¡£¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤´¤á¤ó¤ä¤Ç¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡£¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤Î¤Ó¤Î¤ÓÀ¸¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤ÎÉ¿ÊÑ¤Ö¤ê¤Ë¡ÖÊ±Áõ¡©¡×¤Èµ¿¤¤¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤ê¡¢µÜÏÆËÜ¿Í¤¬¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë1ËçÌÜ(1ÈÖºÇ½é)¼Ì¿¿¤ÏÅê¹Æ¤ÎÁ°Æü¤ÎÌë¤Ë»£¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î»þ¤Î»ä¡×¤ÈÁ°Æü¤Ë»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤¢¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡ªÅØÎÏ¤Î»òÊª¤Ç¤¹¤è¡ª¡ª¤³¤ê¤ã¤ª²ñ¤¤¤·¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡ª¡ª¡×¡ÖÅØÎÏ¤¹¤ë¿Í¤ÏÂç¹¥¤¡×¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤¹¤²¡ÁÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë º½»þ·×ÂÎ·¿¡×¡Ö35¡ª¡©¡ª¡©¡ª¡©¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢Ê¢¶Ú¥¨¥°¤¤¤«¤é¡£ÉáÄÌ¤ËÅØÎÏ¤Î»òÊª¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£