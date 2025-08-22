県内各地をまわる24時間テレビ恒例の黄色いキャラバンカーも終盤です。今年のテーマは「あなたのことを教えて」です。今回は鹿児島市内でみなさんの思いを書いてもらいました。



今年のキャラバンカーも終盤。この日は鹿児島市内の3つの場所にお邪魔しました。



最初に向かったのは、鹿児島市でリフォーム事業を行う「NEO」。仕事の目標を書いてもらいました。





（岩城海都さん）「リフォームの会社をしているので、よりよい提案をたくさんできることは売上No.1に繋がる。チームプレーなのでみんなの助けもありながら数字をつくっていかないといけない」お客さんの笑顔が力になるという声も。（木村克也さん）「仕事のやりがいというか、紹介してよかったという感謝のお声もいただいているので、お客様の笑顔が原動力」次にお邪魔したのは、「よかど鹿児島」です。陸上を頑張る男の子に話を聞きました。（原清博さん）「16歳以下の大会があるが、走り幅跳びに出て自己ベストが出せるようにという願い」周りへの感謝も忘れません。（原清博さん）「支えてくださる家族や先生方がいないと僕自身も陸上をしているのは成り立たないので、感謝の気持ちを忘れずに大会の本番でも頑張ってプレーしていきたい」最後に訪れたのは、「いおワールドかごしま水族館」。夏休み中の子供たちが書きに来てくれました。こちらの女の子が志望校合格のため勉強を頑張るモチベーションとは。（女の子）「将来医者になりたくてそのために頭がいい高校に合格したいと思って書いた。職業としてもだが人にとにかく優しく自分のことと同じくらい他の人を考えられるような大人になりたい」志望校に合格して素敵なお医者さんになってください。この他にも、たくさんの方が書きに来てくださいました。鹿児島地区のみなさん、ありがとうございました。