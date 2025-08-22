俳優の松平健さんが出陣の準備を整えました。8月23日から『第100回謙信公祭』が開幕します。

今年の謙信公役は俳優の松平健さん。22日は、謙信公ゆかりの地を巡り「勇士を見てほしい」と抱負を述べました。



午後、上越市役所の入り口には市役所職員や市民などが集まりました。出迎えられたのは、俳優の松平健さん。謙信公祭で出陣行列と川中島合戦の再現に出演します。本番を前に、中川市長と会談しました。



■上越市 中川幹太市長

「地元の熱気も非常に高く、それに向けて松平健さんが謙信公をやっていただくということで非常に期待している。」



■謙信公役 松平健さん

「(第100回の)節目の大事な時に役をいただき光栄です。ありがとうございます。」



会談後には、謙信公の墓がある林泉寺を訪れ花を手向けました。

すると－



■ファン

「感動しました。すごいハンサムで。」



謙信公の御霊を奉る春日山神社では、出陣行列などの安全を祈願しました。

ここにもファンの姿が－



■ファン

「とても風格があって素敵でした。謙信らしさ、凄まじさを期待しています。」



これまでに様々な武将や将軍を演じてきた松平さんですが、謙信公を演じるのは初めてだといいます。



■謙信公役 松平健さん

「謙信公は義を重んじ民のためにという信念。武士としての誇りを持ったイメージ。勇士をみていただきたいという気持ちでいっぱい。川中島にむかって、出陣じゃー！」