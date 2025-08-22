新潟労働局が審議会を開き、最低賃金を65円引き上げて1050円とすることを決めました。引き上げ額は過去最大で、初めて1000円を超えます。



新潟労働局は6日、最低賃金を現在の985円から65円引き上げて、1050円とする答申を出していました。これに対し、労働団体が1500円以上に引き上げることを求め異議を申し立てていました。



新潟労働局は22日の審議会であらためて議論し、1050円が適当と結論づけました。



■新潟地方最低賃金審議会 長谷川雪子会長

「使用者側も労働者側も今日の会議でおっしゃっていましたけれど、(1050円が)希望通りの金額ではない。双方多分不満は持たれていると思う。乖離(かいり)が生まれないギリギリの最良の選択はしたと考えている。」



新たな最低賃金は、手続きが順調に進めば10月2日から適用されます。