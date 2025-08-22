à²¼¥Í¥¿²æËýá¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ä29ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö¤É¤ó¤É¤óåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¡×¡Ö½÷¿À¡×¡Ö¤¨¤Ã¡¢¡¢¡¢¡¢¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼
¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤ÎÈù¾Ð¤ß¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡YouTubeÆ°²è¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿½÷Í¥¤Î¡¢¥¤¥á¥Á¥§¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖÉñÂæËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢È±¤ÎÌÓ¤ò°Å¤¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¼¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢È±¿§¤òÊÑ¤¨¤¿à¥¤¥á¥Á¥§¥ó¥·¥ç¥Ã¥Èá¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏÆóÉÓÍ²Ã(29)¡£
¡¡È±·¿¤Ï°Å¤á¤Î¥È¡¼¥ó¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥»¥ß¥í¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆóÉÓ¤Ï¡¢ÉñÂæ¡Ö¤Ü¤¯¤é¤Î¼·Æü´ÖÀïÁè2025¡×¤Ë¶¶¸ý½ã»ÒÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÆóÉÓ¤Á¤ã¤ó ¤É¤ó¤É¤óåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤¸¤ã¤ó¡¡¤µ¤Æ¤ÏÎø¤·¤È¤ë¤Ê¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢½÷¿À¡×¡ÖÈþ¿ÍÅÙ¤¬¡¢¤Þ¤¿°ìÃÊ¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤¨¤Ã¡¢¡¢¡¢¡¢Èþ½÷¡×¡Ö»÷¹ç¤¦¤è¡Á¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆóÉÓ¤Ï¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öº´µ×´ÖÀë¹Ô¤ÎNOBROCK TV¡×¤Ç¡¢²¼¥Í¥¿¤¬¥Ä¥Ü¤Î½÷Í¥¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£2023Ç¯¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥È¡¼¥¿¥ë¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡¢¤É¤Ö¤í¤Ã¤¯¤È¶¦±é¤·¤¿²ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì2000Ëü²óºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£