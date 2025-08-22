歓声を上げて、ゲームを楽しむ子どもたち。

諫早市の国立諫早青少年自然の家では22日、市内の小学生を対象にした体験イベントが開催されました。

学校の垣根を越えて交流してもらおうと、鎮西学院大学の学生らでつくるボランティア団体が企画。

初対面のメンバーも多い中、ゲームを通じて仲を深めていきます。

ゲームのあとは、ピザとスープづくりにも挑戦。

自分たちで薪を割って火を起こしたほか、ピザの生地をつくったり具材を切ったりしました。

（児童）

「(一番楽しかったのは)火起こし。失敗することもあったが、最終的には3回目で成功した。また来年も(参加)したい」

（児童）

「食材を切るのが一番楽しかった。新しくできた友だちと仲良くいられそう」

ダッチオーブンとピザ窯で焼いた熱々のピザを、早速ほおばっていました。

（とと・で・りんぐ 野中 智弘 代表）

「外に出て体験活動をしてほしくて企画した。ちょうど天気にも恵まれ、子どもたちも笑顔で参加していてうれしい」

新しい友だちが増え、夏休みのかけがえのない思い出となりました。