吉道 さゆり キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。

小野 和久 気象予報士：

お願いします。あす23日からの天気のポイントです。

小野：

25日・月曜日までは晴れて暑いでしょう。そのあと26日・火曜日、27日・水曜日は雨が降るでしょう。



あす23日の予想天気図です。

小野：

南にある高気圧から日本海にある前線に向かって、暖かい南風が流れ込みます。同じような状態が25日・月曜日ごろまで続きます。





気象台の週間予報です。

小野：

25日・月曜日まで晴れが続きます。26日・火曜日、27日・水曜日は雨が降ります。先ほどの前線が南下してくるためです。26日の雨の降りだすタイミングまで、猛暑は続くでしょう。



吉道：

猛暑が続きますから、気を付けないといけませんね。

小野：

その気温ですが、アメダスで測っています。地面から1.5メートルの高さの気温です。

小野：

環境省の熱中症予防情報サイトのデータによりますと、外の気温が32.3度と観測されたとき、つまり、1.5メートルの高さが32.3度だったとき…

小野：

お母さんの身長の半分くらいの子どもの背の高さでは、約35度ありました。そして、地面に近いペットの高さでは、さらに高い気温でした。



吉道：

地面に近い子どもたちは、発表される気温以上に厳しい環境にあるので、十分、注意したいですね。