¡¡ÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ¾À¸¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ï¤¿¤¯¤·¡¢36ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤§¡¼¡¼¤¤¡£ÎÉ¤¤ºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÃÂÀ¸Æü¤òÅÁ¤¨¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ëÍÍ»Ò¤äà¥À¥Ö¥ë¥Ô¡¼¥¹á¤Î¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿·¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡Ö¤½¤·¤ÆàIN MY DENá(²¬ÅÄ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É)¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òºî¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¹¹¤Ë¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¿·¤¿¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£2ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ÀÌ¾Á°¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë·è¤á¤ÆÍß¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂ¿¿ô¤Î½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡ÖËèÅÙ¾Ð´é¤¬¤¿¤Þ¤é¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ä¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÂ¿¿ô¤Î¸õÊä¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ¤ÏºòÇ¯11·î¤Ë½÷Í¥¤Î¹âÈª½¼´õ(33)¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£º£Ç¯7·î¤Ë¤Ï¹âÈª¤¬Âè1»Ò¤òÇ¥¿±Ãæ¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£