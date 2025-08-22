三月のパンタシアが、8月16日、オリジナル楽曲をYouTubeに初投稿した日からちょうど10周年を記念して、Zepp Shinjuku (TOKYO)で＜三月のパンタシア 10th ANNIVERSARY LIVE 2025 -多彩透明なブルーだった-＞を開催した。

◆ライブ写真

8月20日にリリースされた初のベストアルバム『多彩透明なブルーだった』より、新曲「LuMiNA」を8月6日に先行配信した三月のパンタシアは、この日、2枚組のアルバムから怒涛の全曲披露で観る者を驚かせ、サポートメンバーの“ばんぱし”とオーディエンスと共に約2時間半のステージを完走した。

◆ ◆ ◆

定刻で会場が暗転すると、紗幕に映された時計の針が、時間を巻き戻すかのように反時計回りに回転する。そこから、初の動画投稿曲「day break」が流れ、ひとつの絵画に目を奪われるように、目の前に現れた三パシの音楽に心奪われた。過去の作品がイラストにあわせて次々と紗幕に映し出され、ページが風に飛ばされていくように、これまでの10年間が一気に蘇る楽曲が続く。紡がれた数々の“物語音楽”を前に、いよいよ10周年記念ライブの幕が開けた。最初に演奏された楽曲は、「day break」だった。

三月は「別れ」と「出会い」が交差する特別なとき。みあ(Vo)が好きなこの季節を音楽ユニットの名に掲げ、「別れ」と「出会い」、 「終わり」と「始まり」を描いたインディーズ時代。クリエイターから見出されたみあの魅力が開花した、彼女にとってはじまりの“青”とも言えるこの曲に、初っ端から胸がぎゅっと締め付けられた。

大きな拍手の中、ピアノのイントロにあわせて一気に紗幕が降りると、ブルーの衣装を身に纏ったみあが登場する。メジャーデビュー曲「はじまりの速度」では、オレンジの夕日に染まるようなステージに、痛みを拭い去るような優しい歌声が響き、猛烈に“エモい”空間を作りあげていった。

ドラムがカウントを刻み、投下された「パステルレイン」では、ダイスケリチャード氏のイラストとともに360度スクリーンに赤や青のポップな雨粒が降り注ぐ。そんな中、みあもステージ中央のお立ち台にあがり、一気に観客との距離を縮めていった。そこから弾ける炭酸と春の彩りを表現した甘酸っぱい恋の歌「ピンクレモネード」で青春の風をフロアになびかせると、ジャンプするオーディエンスと序盤から大きな一体感を作り上げる。

「三月のパンタシアが初めて楽曲を投稿してからちょうど10年が経つこの日に、こうやって君と出会えていることが、本当にうれしく思います」と口にしたみあは、続けて「いっぱい遊ぶ予定だけど楽しむ準備はできますか？ 今日は君にとっても忘れられない日にしたいと思います。最後まで楽しみましょう！」と声をあげ、「三月がずっと続けばいい」を披露。フロアからは大きな歓声とハンドクラップが沸き起こり、曲中では“ララララ”と息のあったシンガロングが明るく響いた。

“青春”を見つめ、その多感な時期を巧みに再現するみあだが、の子（神聖かまってちゃん）が曲を手掛け、みあが作詞した「花冷列車」では、その美しい情景をさらに会場に広げ、“物語音楽”に没入させていった。柔らかなピアノをベースにした歌い出しに視線が集まった金曜ナイトドラマ『あのときキスしておけば』OPテーマ「幸福なわがまま」の後、アニメ『魔法科高校の優等生』OP曲の「101」に突入すると、ライブは疾走感のあるアッパーな展開に。勢いはそのまま、TVアニメ『カッコウの許嫁』EDテーマ「四角運命」でも、ドラマチックに入り乱れる感情の揺れ動きを吐露するようなみあの歌が、緩急あるロックなサウンドにあわせクールに響いた。

そこから2024年公開の映画『ハピネス』主題歌の「僕らの幸福論」へ。恋人の余命を知った主人公の少年を描いた映画の世界に寄り添いながら、惹かれあったまま引き裂かれる幸福をまっすぐに届ける楽曲に深い愛を感じた。しっとりとした声にミラーボールの幻想的な演出も相まって星屑がふわりと会場全体を包み込むようだった40mPの「星の涙」、さらに「群青世界」、「フェアリーテール」と懐かしいナンバーを続けると、光の中へ向かうようにTVアニメ『ライザのアトリエ 〜常闇の女王と秘密の隠れ家〜』OPテーマ「ゴールデンレイ」を披露。前半のフィナーレを飾る頃には、この10年で培ってきた集大成を見せるように彼女のエネルギーがグルーヴに乗り、最高のステージに仕上がっていった。

中盤のMCでは、「ここまで息つくヒマもないくらい様々な曲を届けてきましたが、楽しんでもらえてますか？」と会場を気遣いながら、「この10年間は、アルバムのタイトルにもあるように多彩透明なブルーの世界を描いてきたと思うんですね。爽やかなブルーであったり、甘酸っぱいブルーもあるし…優しいブルーもありますよね」と振り返り、「その中で、ここからは、三月のパンタシアのダークなブルーの物語をお届けしたいと思います。ではでは、どっぷりと闇に浸かってください」と、不安や愛憎を歌った「ピアスを飲む」からメドレーがスタート。みあ・くぅ（NEE）作詞の「スノーノワール」、スマホのパスコードまで知りたくなってしまう女の子の気持ちを歌った「完璧彼女」とダークな世界を広げながら、すこっぷPが手がけた人気ナンバー「ビタースイート」に移ると、歓声があがる中、ステージ中央に腰をかけるみあが、“嫌い嫌い嫌いになれるように悲しませてよ”と感情たっぷりに生々しい歌声で歌い、息を呑むようなメドレーを紡ぎ上げていった。

「ダークな世界をメドレーでお届けしましたが、好きでしたか？」とみあが尋ねると、「三月は？」「ライブは？」「満員電車は？」と客席に「好きだ」「嫌いだ」を問いかけるコール＆レスポンスのコーナーを展開。そこから「恋は？」「キライだ」、「君は？」「スキだ」のかけ声で、爽やかで切ない恋の曲「恋はキライだ」を披露、さらに熱い後半戦に突入した。

ファン投票でベスト盤に収録されたn-buna（ヨルシカ）が手掛ける「花に夕景」、ホリエアツシ（ストレイテナー）による楽曲でみあ書き下ろし小説の主題歌「夜光」を歌うと、またもや歓声が沸いた。“青“と“ハロー”の掛け声が客席からあがり一体感を見せた「青に水底」、「青春なんていらないわ」で大きなスクリーンに花火を打ち上げ、怒涛のライブに喰らいつくようにファンも夏の熱さに負けない熱をステージへ共有。“バンパシ”のセッションとともにブルーに染まるステージにフラッグをなびかせてみあが再登場すると、「街路、ライトの灯りだけ」を左右に身体を揺らしながら心地よく歌った。続いてハンドクラップのなか歌われた「愛の不可思議」では、“君のことを、愛しています”とストレートな気持ちで愛の物語を完成させる。改めて三パシの音楽は、あらゆる楽曲の世界に誘う力が心底強いと感服する。今しか感じられない瞬間、その記憶の描写をステージを通して受け取るなかで、たくさんの出会いと別れ、様々な感情を経験しながら見つけた“愛”というものが、この10年でどんどん膨れ上がる様が感慨深かった。

「醒めないで、青春」では、ファンも大きくタオルを振り回し、さらに彼女がライブを重ねる中で膨らんでいった“ファンの近くに行きたい”という想いをカタチにした「ランデヴー」をパワフルに投下。物語はまだまだ続くという止まない創作意欲を提示するステージに、観客席からはシンガロングが巻き起こり、MVにも登場するカラフルな風船が2階からフロアへと宙を舞った。彩りに包まれたフロアはアニバーサリームード一色、これまで積み上げられ成長を共にした楽曲たちに多幸感が押し寄せた。

終盤のMCでは「10年間を振り返ってみると、こうやって君と一緒にはしゃぎあった楽しい思い出ばっかりを思い出すんだけど、楽しいことばかりではなくて、理想や憧れに押し潰されて、息苦しくて、いっそ手放したいなと思うこともあった」と、本音を口にしたみあ。「それでも、物語を紡ぐことを辞めなかったのは、君がいてくれて、私と一緒に生きてくれたから、私はここまで歌い続けることができました。君がいてくれたから私自身を肯定することができたし、君から貰った愛を音楽に変えてここまで歌い続けることができました。本当にありがとうございます」と感謝を伝えると、客席からは大きな拍手が鳴り響いた。

さらに彼女は「10年はひとつの節目ではあると思うんだけど、三月のパンタシアはここから歩みを留めるような私たちではありません！」と力強くファンに宣言。「これから先も、多彩透明なブルーの景色の中を、青春の風景の中を、光ながらずっと、ずっと走り続けたいと思います。この曲はこの先も君と物語を紡いで行くための光の曲です」と、新曲「LuMiNA」で歌詞にもある“多彩透明なブルー”の世界をファンと駆け抜けるように精一杯歌いあげた。

“三パシ”コールでアンコールに迎え入れられたみあは、「ベストアルバムの曲、全部やるとは思わなかったでしょ？」と満面の笑みで話し、「最初の『day break』っていう曲ではさ、“愛してるって叫んでみても無限の空に溶けて”って歌ってて。あの頃は“愛してる”なんてきちんと伝えることができなかったみあが、10年を経て君と出会って、去年リリースした『愛の不可思議』ていう曲では、“照れくさがってないで はじめてちゃんと言うね 君のことを愛しています”って歌えるようになって」と回想し、「“君と出会えたことでようやく歌えるようになった気持ちもあるんだよな”と思いながらたくさん準備をしてきた今日のライブでした。今日はこの夜を選んでくれて本当にありがとうございます」とファンにふたたび感謝。最後はそんな“君”との絆が感じられる「ノンフィクション」で締め括られた。

三月のパンタシアからは、ライブ終盤にこの日のライブ音源が冬に配信リリースされること、2作目の長編小説『君の記憶だけない』（双葉社パステルNOVEL）が10月12日に発売されること、新曲「あまのじゃくヒーロー」が10月に配信リリースされることが伝えらた。みあはいつだって全力だ。この10周年という一つの節目を迎えてもなお、物語への欲望は止まらない。そして、挫けそうな時も、光輝く時も、いつも三パシの物語の中には“君”がいた。そんなファンと歩んだ10年の軌跡を感じさせた、絆溢れるアニバーサリーライブだった。

取材・文◎後藤千尋

撮影◎大庭元

セットリスト

01 day break

02 はじまりの速度

03 パステルレイン

04 ピンクレモネード

05 三月がずっと続けばいい

06 花冷列車

07 幸福なわがまま

08 101

09 四角運命

10 僕らの幸福論

11 星の涙

12 群青世界

13 フェアリーテイル

14 ゴールデンレイ

15 ピアスを飲む

16 スノーノワール

17 完璧彼女

18 ビタースイート

19 恋はキライだ

20 花に夕景

21 夜光

22 青に水底

23 青春なんていらないわ

24 街路、ライトの灯りだけ

25 愛の不可思議

26 醒めないで、青春

27 ランデヴー

28 LuMiNA

EN ノンフィクション

『多彩透明なブルーだった』

2025.08.20リリース

配信：https://www.phantasia.jp/disco/buy/?VVCL-2736

CD購入：https://3pasi.lnk.to/0827_BESTAL 【完全生産限定盤】￥14,800(税込) ・CD2枚組み

・Blu-ray

三月のパンタシアLIVE 2020ブルーポップは鳴りやまない

三月のパンタシア presents 三月春のスタジオライブ祭り

三月のパンタシア5th Anniversary Live 『もう一度、物語ははじまる』

Bonus track ・特典

パンダぬいぐるみ ※10周年特別仕様

スペシャルBOX仕様 【通常盤】￥3,500(税込) ・CD2枚組み [CD収録内容]

ーDisc1 彩青ー

1 はじまりの速度

2 ピンクレモネード

3 パステルレイン

4 幸福なわがまま

5 群青世界

6 ゴールデンレイ

7 フェアリーテイル

8 夜光

9 街路、ライトの灯りだけ

10 三月がずっと続けばいい

11 醒めないで、青春

12 ランデヴー

13 愛の不可思議

14 LuMiNA（新曲） ーDisc2 憂青ー

1 day break

2 青に水底

3 僕らの幸福論

4 恋はキライだ

5 花冷列車

6 花に夕景

7 １０１

8 四角運命

9 ビタースイート

10 ピアスを飲む

11 スノーノワール

12 完璧彼女

13 星の涙

14 青春なんていらないわ [Blu-ray収録内容] ※限定盤のみ

三月のパンタシアLIVE 2020 ブルーポップは鳴りやまない

1 サマーグラビティ

2 いつか天使になって あるいは青い鳥になって アダムとイブになって ありえないなら

3 恋はキライだ

4 パステルレイン

5 ミッドナイトブルー

6 群青世界

7 逆さまのLady

8 たべてあげる

9 透明色

10 煙

11 不揃いな脈拍

12 青い雨は降りやまない

13 青春なんていらないわ

14 醒めないで、青春

15 三月がずっと続けばいい

16 ランデブー 三月のパンタシア presents 三月春のスタジオライブ祭り

1 ピンクレモネード

2 七千三百とおもちゃのユメ

3 街路、ライトの灯りだけ

4 はじまりの速度

5 青春なんていらないわ

6 君をもっと知りたくない

7 三月がずっと続けばいい 三月のパンタシア5th Anniversary Live もう一度、物語ははじまる

1 パステルレイン

2 恋はキライだ

3 青に水底

4 day break

5 ソーダアイス

6 青春なんていらないわ

7 はじまりの速度

8 幸福なわがまま

9 三月がずっと続けばいい

10 ランデヴー Bonus track

ヒミツ

関連リンク

◆三月のパンタシア オフィシャルサイト

◆三月のパンタシア オフィシャルX

◆三月のパンタシア オフィシャルInstagram

◆三月のパンタシア オフィシャルYouTubeチャンネル

◆三月のパンタシア オフィシャルTikTok

撮影◎大庭元