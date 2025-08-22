timelesz・寺西拓人の姿も！ 星風まどか・田村芽実×城田優出演『PRETTY WOMAN The Musical』ビジュアル公開
星風まどか＆田村芽実、城田優が出演するミュージカル『PRETTY WOMAN The Musical』より、メインビジュアルとキャラクタービジュアルが解禁された。
【写真】寺西拓人の悪い笑顔！ 『PRETTY WOMAN The Musical』キャラクタービジュアル
本作は、1990年に公開され大ヒットを記録した映画『プリティ・ウーマン』を原案にした、現在も世界各国で上演が続くヒットミュージカル。『キューティー・ブロンド』『ヘアスプレー』『キンキーブーツ』など、数々の映画をミュージカル化してきたジェリー・ミッチェルが演出を手がける。
2026年1月、初の日本キャスト上演が決定。今年6月、大歓声のうちに幕を下ろした『キンキーブーツ』の演出チームが早くも再集結し、『PRETTY WOMAN』に向けて走り出す。
日本オリジナルキャストとして、主人公ヴィヴィアンは星風まどかと田村芽実、若き実業家エドワードに城田優が決定。他メインキャストに、ヴィヴィアンの友人キットにエリアンナと石田ニコル。謎の存在ハッピーマンにspiと福井晶一。エドワードのビジネスパートナーであるスタッキーに寺西拓人（timelesz）と、個性的で華のある実力派俳優が集結した。
今回解禁されたのは、メインキャストが集結した華やかなビジュアルと、キャストそれぞれのキャラクターが垣間見えるキャラクタービジュアル。これまでに公開されていた3人に加え、姉御肌で豪快なキットらしくパワフルな表情で魅了するエリアンナと石田ニコル、それぞれ持ち味は違いながらも、個性豊かな衣装を着こなすハッピーマンのspiと福井晶一。そして悪徳弁護士スタッキーを怜悧（れいり）な表情や悪い笑顔で表現する寺西拓人も加わり、より作品の世界観が広がるキャラクタービジュアルとなった。
舞台『PRETTY WOMAN The Musical』は、東京公演・東急シアターオーブにて2026年1月22日〜2月8日、大阪公演・オリックス劇場にて2026年3月1日〜8日上演。
【写真】寺西拓人の悪い笑顔！ 『PRETTY WOMAN The Musical』キャラクタービジュアル
本作は、1990年に公開され大ヒットを記録した映画『プリティ・ウーマン』を原案にした、現在も世界各国で上演が続くヒットミュージカル。『キューティー・ブロンド』『ヘアスプレー』『キンキーブーツ』など、数々の映画をミュージカル化してきたジェリー・ミッチェルが演出を手がける。
日本オリジナルキャストとして、主人公ヴィヴィアンは星風まどかと田村芽実、若き実業家エドワードに城田優が決定。他メインキャストに、ヴィヴィアンの友人キットにエリアンナと石田ニコル。謎の存在ハッピーマンにspiと福井晶一。エドワードのビジネスパートナーであるスタッキーに寺西拓人（timelesz）と、個性的で華のある実力派俳優が集結した。
今回解禁されたのは、メインキャストが集結した華やかなビジュアルと、キャストそれぞれのキャラクターが垣間見えるキャラクタービジュアル。これまでに公開されていた3人に加え、姉御肌で豪快なキットらしくパワフルな表情で魅了するエリアンナと石田ニコル、それぞれ持ち味は違いながらも、個性豊かな衣装を着こなすハッピーマンのspiと福井晶一。そして悪徳弁護士スタッキーを怜悧（れいり）な表情や悪い笑顔で表現する寺西拓人も加わり、より作品の世界観が広がるキャラクタービジュアルとなった。
舞台『PRETTY WOMAN The Musical』は、東京公演・東急シアターオーブにて2026年1月22日〜2月8日、大阪公演・オリックス劇場にて2026年3月1日〜8日上演。