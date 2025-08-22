16ºÐ¤ÇÇ¥¿±¡¦¥®¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¡¢¥ß¥Ë¾æ¥³¡¼¥Ç¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×
¡¡»¨»ï¡Ö¾®°Ëâageha¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ëÀ»ºÚ¤¬¡¢22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤Î¤Û¤«¡¢ABEMA¤ÎÎø°¦¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡ØLOVEPOWERKINGDOM¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ»ºÚ¡£ÉáÃÊ¤«¤éSNS¤Ç¤Ï¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Î»äÉþ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡ÖÍè½µ¤ËÃÏÌÓ¤ËÌá¤µ¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ÎËº¤ì¤Æ¤¿¡¡1½µ´Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥ó¥°¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¥í¥ó¥°¥Ø¥¢»Ñ¤Ç¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¥³¡¼¥Ç¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂºÙ¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£À»ºÚ¡Ê¤»¤¤¤Ê¡Ë
2002Ç¯3·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î23ºÐ¡£½Ð¿È¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¡£¿ÈÄ¹162cm¡£¸½Ìò½÷»Ò¹âÀ¸¤Ç¤¢¤ë16ºÐ¤Î»þ¤ËÇ¥¿±¡¢17ºÐ¤Ç½Ð»º¤·¤¿1»ù¤ÎÊì¡£20ºÐ¤Î»þ¤Ë¤Ï1st¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¡£°¦Ì¼¤È¤Î»Ñ¤â¼«¿È¤ÎYouTube¤Ë¤ÆÅÙ¡¹¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2¿Í¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤Ë²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÀ»ºÚ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@seinaaa_0318¡Ë
