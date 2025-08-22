C.A.T.新製品「Nyabeskeトレーサー＆マズルフラッシュユニット」などの商品情報が公開
電動ガンメーカーC.A.T.の日本代理店「C.A.T.JAPAN」は、「C.A.T. Nyaveske トレーサー&マズルフラッシュユニット 14mm逆/11mm正」などのトイガン用オプション新製品を公開した。
公開された新製品には「撃つ楽しさ」を掲げる電動ガンメーカー「C.A.T.」より、サバイバルゲーム特化の新光学ブランド「Lynx (リンクス)」シリーズ新製品として光学サイト3種とマウントが登場。
C.A.T. Lynx C-1 Red Dot Sight
8月29日 発売予定
価格：10,780円
製品仕様
サイズ：65.5x44.2x50.3[mm]
重量：約 118 g
センター高さ：16.5 mm
光源：LED
レティクル：2 MOA
対物レンズ径：21 mm
倍率：1倍
電池タイプ：CR2032（3V）
輝度設定：11段階
その他：防水（IPX7） / 防塵 / 耐衝撃（800G）
C.A.T. Lynx C-2 Circle Red Dot Sight
9月5日 発売予定
価格：18,700円
製品仕様
サイズ：78.7x45.7x48.3[mm]
重量：約 130 g
センター高さ：19.3 mm
光源：LED
レティクル：60 MOA
対物レンズ径：21 mm
倍率：1倍
電池タイプ：CR2032（3V）
輝度設定：可視光8段階 / NV4段階
その他：防水（IP68） / 防塵 / 耐衝撃（1000G）
C.A.T. Lynx Micro Red Dot Sight
8月29日 発売予定
価格：14,520円
製品仕様
サイズ：44.9x29.7x35.8[mm]
重量：約 62.3 g
センター高さ：19 mm
光源：LED
レティクル：2 MOA
対物レンズ径：21 mm
倍率：1倍
電池タイプ：CR2032（3V）
輝度設定：10段階
その他：防水（IP65） / 耐衝撃（800G）
C.A.T. Lynx マウント 1.57inch C-2用
8月29日 発売予定
価格：5,830円
C.A.T. Nyaveske トレーサー&マズルフラッシュユニット 14mm逆/11mm正
8月29日 発売予定
価格：9,240円
製品仕様
外径：30.5 mm
全長：64.0 mm
重量：51 g
取付方法：14mm逆ネジ / 11mm正ネジ
ネジ部奥行き：約7.3mm
充電定格：USB Type-C (5V 1A)
バッテリー：内臓リチウムイオンバッテリー（0.925wh）
付属品：USB Type-C 充電ケーブル / 11mm正アダプター