【C.A.T. Nyaveske トレーサー&マズルフラッシュユニット 14mm逆/11mm正】 8月29日 発売予定 価格：9,240円

電動ガンメーカーC.A.T.の日本代理店「C.A.T.JAPAN」は、「C.A.T. Nyaveske トレーサー&マズルフラッシュユニット 14mm逆/11mm正」などのトイガン用オプション新製品を公開した。

公開された新製品には「撃つ楽しさ」を掲げる電動ガンメーカー「C.A.T.」より、サバイバルゲーム特化の新光学ブランド「Lynx (リンクス)」シリーズ新製品として光学サイト3種とマウントが登場。

C.A.T. Lynx C-1 Red Dot Sight

8月29日 発売予定

価格：10,780円

製品仕様

サイズ：65.5x44.2x50.3[mm]

重量：約 118 g

センター高さ：16.5 mm

光源：LED

レティクル：2 MOA

対物レンズ径：21 mm

倍率：1倍

電池タイプ：CR2032（3V）

輝度設定：11段階

その他：防水（IPX7） / 防塵 / 耐衝撃（800G）

C.A.T. Lynx C-2 Circle Red Dot Sight

9月5日 発売予定

価格：18,700円

製品仕様

サイズ：78.7x45.7x48.3[mm]

重量：約 130 g

センター高さ：19.3 mm

光源：LED

レティクル：60 MOA

対物レンズ径：21 mm

倍率：1倍

電池タイプ：CR2032（3V）

輝度設定：可視光8段階 / NV4段階

その他：防水（IP68） / 防塵 / 耐衝撃（1000G）

C.A.T. Lynx Micro Red Dot Sight

8月29日 発売予定

価格：14,520円

製品仕様

サイズ：44.9x29.7x35.8[mm]

重量：約 62.3 g

センター高さ：19 mm

光源：LED

レティクル：2 MOA

対物レンズ径：21 mm

倍率：1倍

電池タイプ：CR2032（3V）

輝度設定：10段階

その他：防水（IP65） / 耐衝撃（800G）

C.A.T. Lynx マウント 1.57inch C-2用

8月29日 発売予定

価格：5,830円

C.A.T. Nyaveske トレーサー&マズルフラッシュユニット 14mm逆/11mm正

8月29日 発売予定

価格：9,240円

製品仕様

外径：30.5 mm

全長：64.0 mm

重量：51 g

取付方法：14mm逆ネジ / 11mm正ネジ

ネジ部奥行き：約7.3mm

充電定格：USB Type-C (5V 1A)

バッテリー：内臓リチウムイオンバッテリー（0.925wh）

付属品：USB Type-C 充電ケーブル / 11mm正アダプター