加護亜依、水着で魅せる“美スタイル” 子供たちとプールを満喫
元モーニング娘。の加護亜依が、22日までにインスタグラムを更新。水着姿を披露し、ファンを喜ばせた。
【写真】加護亜依、水着で魅せる“美スタイル” 過去の水着ショットも（5枚）
今年2月に37歳を迎えた加護。2012年に第1子、2017年には第2子を出産。SNSでは美しさあふれる近影を度々投稿しており、注目を集めている。
先日は黒と白の水着姿をそれぞれ公開。今回は、泳ぐ絵文字とハートマークを添え、子どもたちとプールを楽しむ姿を動画で公開。背中が大胆に開いた、美スタイル際立つ黒のワンピース水着を着用している。ファンからは多数の「いいね！」が集まった。
引用：「加護亜依」インスタグラム（@ai.1988kg）
