ポーカーイベント「JOPT」の「17LIVE」特設コーナービジュアル掲載権をかけたアプリ内イベント開催
ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、ジャパンオープンポーカーツアーが開催するアジア最大規模のポーカーイベント「JOPT 2025 Tokyo #03」に協賛し、10月に行われる同イベントにて特設される予定の「17LIVE」コーナーにおいて、ビジュアルとして掲載される権利をかけたアプリ内イベント「JOPT×17LIVE POKER」を、22日より開催している。
「JOPT×17LIVE POKER」
○「JOPT×17LIVE POKER」
「JOPT×17LIVE POKER」は、「17LIVE」認証ライバーであれば誰でも参加できるイベント(Vライバーやキャラクターライバーは除く)。イベントで上位に入賞したライバーは、10月9日より5日間にわたって行われる「JOPT 2025 Tokyo #03」会場内に設置される「17LIVEコーナー」でのビジュアル掲載権や、「JOPT × 17LIVE」コラボグッズなど豪華プライズが贈られる。
さらに、「17LIVE」では、今年度実施される予定の「2026 Tokyo #01」への協賛も決定しており、同イベントでは「17LIVE」を冠したトーナメントも開催される予定だという。
○「JOPT×17LIVE POKER」
「JOPT×17LIVE POKER」は、「17LIVE」認証ライバーであれば誰でも参加できるイベント(Vライバーやキャラクターライバーは除く)。イベントで上位に入賞したライバーは、10月9日より5日間にわたって行われる「JOPT 2025 Tokyo #03」会場内に設置される「17LIVEコーナー」でのビジュアル掲載権や、「JOPT × 17LIVE」コラボグッズなど豪華プライズが贈られる。
さらに、「17LIVE」では、今年度実施される予定の「2026 Tokyo #01」への協賛も決定しており、同イベントでは「17LIVE」を冠したトーナメントも開催される予定だという。