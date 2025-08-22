「ここまでになるとは…」発生8時間で上陸した異例の台風　地元で戸惑いの声　熱帯低気圧になるも土砂災害に警戒

FNNのカメラが遭遇したのは、鹿児島県での土砂崩れ現場。

住宅の裏にある壁の一部が倒れ、住宅にめり込んでいます。

男性：

ドカーンドカーンと2回くらい音がして、「なんだろう？と思って勝手口から見たらここが倒れていた。

九州を横断した台風12号。

鹿児島県を中心に被害が相次ぎました。

復旧作業が行われていた鹿児島市では、突如降り出した雨によって作業が中断していました。

発生からわずか8時間後という異例の早さで上陸した台風12号。

現地では急発生台風に焦りの声がありました。

特徴の1つが、発生から上陸までの早さです。

19日の衛星画像の、鹿児島県の南にあるのが、今回台風12号に発達した熱帯低気圧です。

この時点で気象庁は、台風に発達する可能性は低くなったとしていました。

しかし、2日後の21日午前3時に台風に発達する見込みと発表。

そして21日の午前9時には台風となり、そこからわずか8時間後の午後5時過ぎ、鹿児島県に上陸したのです。

21日に道路が冠水した鹿児島市内の様子を撮影した男性は、当時の状況を「水位の上がり方が急激だったので、すごく恐怖を感じた。いきなり台風になったという報道を見て、もちろん準備もしていないですし、ここまでなるとは思いませんでした」と説明しました。

鹿児島市内の寿司店では、通常の台風とは違った対応に追われたといいます。

すし輝・西頭直樹さん：

大雨が降るっていう予想はもともとあったので、（仕入れ量は）多少落としていたんですけど…。お米は確かに通常よりもちょっと余ったかなと思います。（台風と知っていたら）減らしたかなと思います。

地元の人からも「（台風の）予定ではなく学校に行ったので、ずぶぬれで帰ってきましたね。分かってたら送り迎えの予定を立てられたが、急きょだったので…」「一回台風ではないみたいな、その後台風みたいになってびっくりして、飛行機が飛ぶか飛ばないかとか、（千葉県から）妹も来たので心配で」と戸惑いの声が聞かれました。

台風12号は22日午前中に熱帯低気圧に変わりましたが、鹿児島県では引き続き土砂災害に警戒が必要です。