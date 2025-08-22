「ウォーキング・デッド」スピンオフ『ダリル・ディクソン』S3、日本版キービジュアル＆トレーラー解禁
ドラマ「ウォーキング・デッド」ユニバースのスピンオフ最新作『ウォーキング・デッド：ダリル・ディクソン シーズン3』が、9月8日よりU‐NEXTにて独占配信されることが決定。日本版キービジュアルと日本語字幕付きトレーラーが解禁された。
【動画】今回の舞台はスペイン 『ウォーキング・デッド：ダリル・ディクソン シーズン3』トレーラー
11シーズンにわたり放送されたサバイバルドラマの金字塔「ウォーキング・デッド」シリーズ。本作は、その全シーズンに登場し、絶大な人気を誇ったダリル・ディクソンとキャロルの“その後”を描くスピンオフシリーズの第3シーズンとなる。
前作でフランスにて再会を果たしたダリルとキャロルが、今シーズンでは、新たな舞台・スペインを旅しながら“帰還”を目指す。旅のなかで新たな仲間との出会いや強敵との対峙、そしてそれぞれが抱える過去とも向き合いながら、人間ドラマ×サバイバルの重厚な物語が展開されていく。
さらに、本シリーズはすでにシーズン4の制作が発表されており、次作がファイナルシーズンとなる予定だ。ユニバースの終着点へ向かう重要な1章として、国内外で大きな注目を集めている。
また、主演のノーマン・リーダスは、小島秀夫監督によるゲーム『DEATH STRANDING 2： ON THE BEACH』や、2025年8月22日公開の映画『バレリーナ：The World of John Wick』にも出演するなど、本年は俳優としての露出が多く、日本国内での注目度も急上昇している。
ドラマ『ウォーキング・デッド：ダリル・ディクソン シーズン3』は、U-NEXTにて9月8日より第1話配信開始（以降毎週月曜1話ずつ配信）。
