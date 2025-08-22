今回の西スポWEB OTTO！のゴルフ企画は、福岡県みやこ町の「京都（みやこ）カントリー倶楽部（CC）」を訪れた。ゴルフ場にとって、猛暑の中での悩みの種は芝の管理のようだ。その対策に一足早く取り組んできた伝統のコースは、素晴らしいグリーンの状態をキープしていた。（松田達也）

◇ ◇

気持ち良くパッティングが転がっていく。この日はパターの距離感が何となく合っている気がしていた。そういえば、事前に聞いていた茂木邦彰業務部長の言葉がよみがえる。「グリーンはバミューダ芝で、いい状態がキープできていますよ」。私の技術が上がったわけではなく、整備された芝に理由があった。

京都CCでは2023年の夏にバミューダ芝を導入した。一般的にグリーンはベント、高麗の2種類が多く、沖縄など暑さが厳しい地ではバミューダが使われるとされている。近年の夏は尋常ではない猛暑、酷暑のため、ゴルフ場も芝の管理に苦戦している。そこで暑さに強いといわれるバミューダ芝を選んだという。

福岡県内のゴルフ場では最初にバミューダ芝を取り入れたということもあり、他のコースとの違いを出すことにも成功した。やはり芝が枯れて土がむき出しになったグリーンではなく、きれいで青々とした芝ではパターを握る手にも力がこもるし、気持ちも上がる。茂木さんは「訪れた方にスピードのある速いグリーンを楽しんでもらっています」と説明してくれた。現在はサブグリーンもバミューダ芝の導入を進めており、さらに良い状態を保てる環境が進むことになる。

■ランチは名店の味が売り

国内最大級のゴルフ関連ポータルサイト「ゴルフダイジェスト・オンライン（GDO）」の協力で行う今回の取材では、アウトコースを回った。私は9ホールで17パットを記録。全体的に、やや長い距離を残した後、OKに近いところまで寄せることができた。しっかりと転がってくれることを意識したうえで打てば、イメージに近い軌道を描いてくれた。

打ち下ろしが特徴的な3番ホール

グリーンだけでなく、豪快な打ち下ろしが爽快な気分となる3番ロング（469ヤード）、池越えの打ち下ろしとなる8番ショート（167ヤード）など、気持ちのよいコースが待ち受ける。茂木さんは「高低差のある点は特徴的かもしれません」と紹介した。個人的には、3番ホールでティーショットが会心の当たりを見せるなど、コースの魅力を存分に味わった。スコアは49とまだまだ課題は多いが、猛暑の中を楽しみながらラウンドできた。

2025年で開業50周年を迎え、ますます進化している。今後のさらなる発展にも期待できそうだ。

◆京都カントリー倶楽部

福岡県みやこ町光冨95の1。東九州自動車道のみやこ豊津インターチェンジ（IC）から約9キロ。0930―33―2511。

■グルメ

最大の魅力は「きりん寺 油そば」（1300円）だ。大阪や北九州市などで展開する人気店とのコラボメニューが味わえる。

ゆでたての麺に油とタレを絡めると、のどにするりと入っていく。名前からは脂っこい食事をイメージするかもしれないが、しつこさはなく、さっぱり食べられる。半熟卵と厚めのチャーシュー、のりなどの具材をしっかり混ぜ、酢やラー油などの調味料を加えて自分好みの味にすることができる。

他にも「石焼麻婆豆腐定食」（1700円）などのメニューも充実している。土日・祝日はビュッフェ形式で提供されるのもうれしい。

※「きりん寺」の油そばは、北九州市の小倉魚町店（小倉北区魚町3-3-5）でも味わえる。