ACIDMAN¤¬10·î29Æü(¿å)¤Ë13ºîÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù¤È½é¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØACIDMAN Tribute Works¡Ù¤òÆ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÁ´»²²Ã¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
ACIDMAN¸ø¼°X¤«¤é»öÁ°Åê¹Æ¤µ¤ì¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò¸µ¤Ë¡¢»²²Ã¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£°Ê²¼¡¢²ò¶Ø½ç¤È¤Ê¤ë¡£
ELLEGARDEN¡Ö¥¢¥¤¥½¥È¡¼¥×¡×¡¡
¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ê¡¼ ¡Öworld symphony¡×¡¡
yama ¡Öµ¨Àá¤ÎÅô¡×¡¡
jon-YAKITORY¡Öµ±¤±¤ë¤â¤Î¡×
SOIL&¡ÉPIMP¡ÉSESSIONS ¡Öat¡×
10-FEET ¡ÖÀÖÜô¡×¡¡
the band apart¡ÖÌë¤Î¤¿¤á¤Ë¡×
THE ORAL CIGARETTES¡Ömigration 10⁶⁴¡×¡¡
¤¸¤ó ¡ÖRebirth¡×¡¡
Dragon Ash¡Ö¤¢¤ë¾ÚÌÀ¡×¡¡
downy¡ÖÉ÷¡¢ºã¤æ¤ë¡×
Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡Öto live feat.LEO (ALI)¡×¡¡
BRAHMAN¡ÖSILENCE¡×¡¡
Ä¹¤¤ËÅÏ¤ê¥í¥Ã¥¯¥·¡¼¥ó¤ò¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿ÌÁÍ§¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ACIDMAN¤È¶¯¤¤½ê±ï¤Î¤¢¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤òºÌ¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÃ£¤¬»²²Ã¡£ACIDMAN¤¬É½¸½¤¹¤ë¿Í´Ö¡¢À¸Ì¿¡¢±§Ãè¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò¡¢»²²Ã¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ºÆ²ò¼á¡¦É½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê³Ú¶Ê¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù& ¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØACIDMAN Tribute Works¡Ù¤ÎÆ±»þ¹ØÆþÆÃÅµ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡ØACIDMAN Tribute Works¡Ù¤Î»²²Ã¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢ACIDMAN¤È¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»þÂå¤«¤é¤ÎÌÁÍ§¤Ç¤â¤¢¤ë¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ê¡¼¤Î¥Û¥ê¥¨¥¢¥Ä¥·¡¢the band apart¤Î¹Ó°æ³Ù»Ë¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¡¢ÂçÌÚ¿É×¤È¶¦¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤äÌÁÍ§¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÏÃ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅÍ½Äê¤À¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢UNIVERSAL MUSIC STORE¤Ë¤Æ9·î30Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¤ËÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤òÍ½Ìó¡¦¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç»²²Ã²ÄÇ½¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âACIDMAN¥á¥ó¥Ð¡¼Ä¾É®¥µ¥¤¥ó¤òÆþ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ¡£
¢£¡ãACIDMAN 13th ALBUM¡Ö¸÷³Ø¡×¡õ¡ÖACIDMAN Tribute Works¡×Æ±»þÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦±ã¡ä³µÍ×
³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯10·î31Æü(¶â) ³«¾ì18:30¡¿³«±é19:00
²ñ¾ì¡§ÅÔÆâË¿½ê¡Ê²ñ¾ì¤Ï¤´ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Î¤ß¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ë
ÆâÍÆ¡§¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
½Ð±é¡§ÂçÌÚ¿É×¡ÊACIDMAN¡Ë¡¢¥Û¥ê¥¨¥¢¥Ä¥·¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ê¡¼¡Ë¡¢¹Ó°æ³Ù»Ë¡Êthe band apart¡Ë
¢¨ÎÁÍý¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¤´Äó¶¡¤¢¤ê
¾ÜºÙ¡¡https://www.universal-music.co.jp/acidman/news/2025-08-22
¢£13th ALBUM¡Ø¸÷³Ø¡Ù
2025Ç¯10·î29Æü(¿å)È¯Çä
¢¨¡Ö¸÷³Ø¡×¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://acidman.lnk.to/kougakuWE
¡ã½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ä
CD¡ÜBlu-ray¡¡TYCT-69356 / ÀÇ¹þ¡ï7,040
¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¢¨½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß¡§ÉõÆþÆÃÅµ¡Ê¡¡ÖÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡×»²²Ã·ô¡¡¢¸åÆüÈ¯É½¡Ë
¡üCD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡Öµ±¤±¤ë¤â¤Î¡×¡ÖÇò¤È¹õ¡×¡Ösonet¡×¡Ö¸÷¤ÎÌë¡×´Þ¤àÁ´13¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê
¡üBlu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡Øscene of ¸÷³Ø¡Ù
¡¦¡Öµ±¤±¤ë¤â¤Î¡×Music Video
¡¦¡ÖÇò¤È¹õ¡×Music Video
¡¦¡Ösonet¡×Music Video
¡¦Documentary2023-2025
¡ãÄÌ¾ïÈ×¡ä
CD only¡¡TYCT-60252 / ÀÇ¹þ¡ï3,520
»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ
¢¨½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß¡§ÉõÆþÆÃÅµ¡Ê¡¡ÖÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡×»²²Ã·ô¡¡¢¸åÆüÈ¯É½¡Ë
¡üCD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡Öµ±¤±¤ë¤â¤Î¡×¡ÖÇò¤È¹õ¡×¡Ösonet¡×¡Ö¸÷¤ÎÌë¡×´Þ¤àÁ´13¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê
¢£ACIDMAN ¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØACIDMAN Tribute Works¡Ù
2025Ç¯10·î29Æü(¿å)È¯Çä
¢¨¡ÖACIDMAN Tribute Works¡×¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://acidman.lnk.to/tribute_worksWE
CD only¡¡TYCT-60253 / ÀÇ¹þ¡ï3,520
¢¨½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß¡§ÉõÆþÆÃÅµ¡Ê¡¡ÖÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡×»²²Ã·ô¡¡¢¸åÆüÈ¯É½¡Ë
¡¦CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
Á´13¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê
¡Ú¥¢¥ë¥Ð¥àÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Û
ACIDMAN ¢ª¡¡ https://acidman.jp/special/kougakudkk/
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯ ¢ª¡¡https://www.universal-music.co.jp/acidman/album202510
¡ÚCDÉõÆþÆÃÅµ¡Û
CDÉõÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¡¢Î¾Êý¤ÎÆÃÅµ¤òÉõÆþ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡¤Ï¡ÖÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡×»²²Ã·ô¡¢¢¤ÎÆâÍÆ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÉõÆþÆÃÅµ¤Ï¡Ö¸÷³Ø¡×½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¡¢¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖACIDMAN Tribute Works¡×¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ßÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÖÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡×»²²Ã·ô¤ò¡ÖACIDMAN 13th ALBUM¡Ö¸÷³Ø¡×Á´¶Ê½éÈäÏª¥é¥¤¥Ö¡õÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡×ÅöÆü¤´»ý»²¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¥é¥¤¥Ö½ªÎ»¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¤Ø¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤´Æþ¾ì¤Ë¤ÏÊÌÅÓ¥é¥¤¥Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ÆâÍÆ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚCD¥·¥ç¥Ã¥×¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¡Û
¡Ö¸÷³Ø¡×¡ÖACIDMAN Tribute Works¡×¤½¤ì¤¾¤ì¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆâÍÆ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¹ØÆþÆÃÅµ¤ÏÀèÃå¤ÎÆÃÅµ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÆÃÅµ¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÉô¤ª¼è°·¤¤¤Î¤Ê¤¤CD¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¹ØÆþ¤´´õË¾¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÉô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÏÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¥«¡¼¥È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤ò¤´Í×Ë¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢ÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¥«¡¼¥È¤è¤ê¤ªÇã¤¤µá¤á²¼¤µ¤¤¡£
¢£¡ãACIDMAN 13th ALBUM¡Ö¸÷³Ø¡×Á´¶Ê½éÈäÏª¥é¥¤¥Ö¡õÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡ä
2025Ç¯12·î7Æü(Æü)Âçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ)Åìµþ¡¦Zepp Haneda
³«¾ì 16:00 / ³«±é 17:00 / ¥é¥¤¥Ö½ªÎ» 18:30 / ÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¥¹¥¿¡¼¥È 19:00 ¢¨Í½Äê
1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°/2F»ØÄêÀÊ ¡ï6,500(ÀÇ¹þ)
³Ø³ä(1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°/2F»ØÄêÀÊ) ¡ï4,500(ÀÇ¹þ)
¡ã¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ¡ä
¢£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¼õÉÕ
2025Ç¯8·î3Æü(Æü) 18:00¡Á20265Ç¯8·î31Æü(Æü) 23:59
¼õÉÕURL¡§https://eplus.jp/acidman/
¢£¡ãACIDMAN LIVE TOUR ¡ÈThis is ACIDMAN 2025¡É¡ä
¢¨½ªÎ»¸ø±é¤Ï³ä°¦
2025Ç¯10·î26Æü(Æü)Åìµþ¡§ÆüËÜÉðÆ»´Û
¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇ½ªÀè¹Ô(ÀèÃå)
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î3Æü(Æü)18:00¡Á8·î24Æü(Æü)23:59¡¡
¼õÉÕURL¡§https://eplus.jp/acidman-1026/
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§http://acidman.jp/special/thisisacidmantour2025/
