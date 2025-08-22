〈「殺すぞ」「今から行くからな」“新宿AV撮影部屋・死体遺棄”30代女好き容疑者が見せた狂気の片鱗とアダルト配信計画「女が絡むと変なスイッチが入って…」〉から続く

東京・新宿区内にあるマンションの浴室内から男性（当時35歳）の遺体が見つかった今年7月の事件。男性の知人であった北誠一被告（30）と、北被告の友人の梨本俊弘被告（31）が死体遺棄罪で逮捕・起訴されていたが、きょう22日、警視庁は男性を殺害し現金などを奪ったとして、北被告を強盗殺人容疑で再逮捕した。

「週刊文春」は、事件の当日に北被告から“犯行予告LINE”を受け取ったという知人から話を聞いていた。

「北が逮捕されたと聞いても、まったく驚きませんでした」ーー。

〈やっちゃいましょおお〉〈明日これますか〉

2025年7月2日、死体遺棄の疑いで逮捕された北誠一容疑者（30）は、逮捕10日前の6月22日、幼馴染のA氏にこのようなLINEを送っていた。そして、この直後、凶行に及んだのである――。

「住所、職業不詳の成瀬壮一郎さん（35）の遺体が発見された部屋は、AVのスタジオとしても使用されていた」（社会部記者）



北誠一被告

北は、容疑を否認しているという。だが、警察は、北が死体遺棄だけでなく、殺人にも関与しているとみて捜査を続けている。

「成瀬さんの頭部には、金属バットで殴られた複数の挫裂創があった。6月24日までに殺害されたとみられています」（同前）

「金に貪欲」知人が明かす“北の素顔”

被害者の成瀬さんは、歌舞伎町内で有名な存在だったという。なぜ事件は、起こってしまったのか。

「理由なんて単純ですよ。金目的でしょう」

冒頭のA氏はこう明かす。

「金を持ってる人間であれば、狙うのは誰でもよかったんですよ。でもね、北は、別に金に困っていたわけじゃないんです。金に貪欲で『もっと金がほしい』といつも言っていた。大金を得る手段として今回の事件のように暴力的な手段を取っただけ。北にとって、金を得ることができるなら銀行強盗でもなんでもよかったんですよ」

「常に100万円の札束をバッグに入れて持ち歩いていた」

成瀬さんの友人も「2人のあいだにトラブルはなかった」と証言する。

「成瀬が殺される理由があるなら金しかない。成瀬が常に100万円の札束を2、3個バッグに入れて持ち歩いていたことは歌舞伎町内の人間なら誰もが知っている。北にとって、常に現ナマを持ち歩く成瀬は鴨が葱を背負って来たように見えたのかもしれない」

成瀬さんと周囲が連絡を取れなくなった日時と警察発表などを照合すると、殺害されたのは、6月23日から24日にかけて。北は、冒頭のLINEを22日午後8時55分に送信。本人が〈やっちゃいましょおお〉と送ったように、その直後に犯行に及んだとみられる。

口癖のように「タタキ（強盗）をしたい」と…

A氏が振り返る。

「北はギャンブルに負けたりするたびに『タタキ（強盗）をしたい』と口癖のように言っていた。もう何年も前からそんなかんじでしたよ。冗談なのかなと、話を流したり、その場のノリで知恵をかしたりしたこともあったんですけど。22日のLINEは、どこか異様な雰囲気で、〈明日これますか〉と言われた直後に〈さっそくひとりね〉と複数人を襲おうとしているかのようなメッセージがきたので、怖くなってすぐ断りましたよ。その後、北が事件に関与し逮捕されたと聞いても、まったく驚きませんでした」

A氏がこう受け止めるのも無理はない。今回のLINEだけでなく、過去にも北の狂気の一面を目の当たりにしていたからだ。

「人を殺してみたかったんですよね」

「ちょっとした金の貸し借りのことで、北と揉めたことがあったんです。北は、『今から行って殺す』と激昂した。『人を殺してみたかったんですよね』とLINEがきたので『サイコパスですか』と指摘したら、『あってますよ』と。その時は本当に殺されるんじゃないかと背筋が凍る思いでした」

〈さっそくひとりね〉と送った北の胸中には何が渦巻いていたのか。ただ、金に目が眩んだというには、あまりに闇が深い事件である。

