深水元基、7歳長男と船釣り楽しむ親子ショット「最高ですね」「素敵なパパ」 “父の顔”のぞかせ「長男も釣れて大満足」
俳優の深水元基（45）が21日、自身のインスタグラムを更新。長男（7）とともに船釣りを楽しむ様子を公開した。
【写真】「素敵なパパ」船釣りを満喫した深水元基と7歳長男の親子ショット
投稿では、「釣船〜 サバ、シイラ、イワシ、など色々釣れる五目釣り。長男も釣れて大満足」とつづり、釣り上げた魚を手にする長男と、その後ろで驚いた表情を見せる深水の写真を披露。青空の下、海上で夏を満喫する1ページとなっている。
コメント欄には「すごーい」「最高ですね」「釣りもやるんですね〜息子ちゃん…楽しそう パパも釣ってくださいね〜」「夏休みの息子ちゃん達との時間も大事にするフカミン素敵なパパですね」などの声が寄せられている。
【写真】「素敵なパパ」船釣りを満喫した深水元基と7歳長男の親子ショット
投稿では、「釣船〜 サバ、シイラ、イワシ、など色々釣れる五目釣り。長男も釣れて大満足」とつづり、釣り上げた魚を手にする長男と、その後ろで驚いた表情を見せる深水の写真を披露。青空の下、海上で夏を満喫する1ページとなっている。
コメント欄には「すごーい」「最高ですね」「釣りもやるんですね〜息子ちゃん…楽しそう パパも釣ってくださいね〜」「夏休みの息子ちゃん達との時間も大事にするフカミン素敵なパパですね」などの声が寄せられている。