「ひでなげ祭」で出会った50歳男性 盲目の父が語った深い言葉に涙…：家、ついて行ってイイですか？
8月17日（日）に放送した「家、ついて行ってイイですか？」（毎週日曜夜8時50分）では、「ひでなげ祭」（千葉・香取市）で出会った直樹さん（当時50）の家について行きました。
側高神社で行われた「ひでなげ祭」で、当頭を務める鎌形直樹さんを発見！
この後はお家で盛大に打ち上げをやるそうで、取材をお願いすると「いいとも！」と気前よくOKしていただけました。ありがとうございます！
妻・としえさん(当時48)の実家が金魚を育てる仕事をしており、直樹さんは婿養子。
夫妻には長男と次男がいますが、現在直樹さんは、東京で単身赴任中。
愛媛県出身の直樹さんは、大学生の時に上京してとしえさんと出会い、結婚。2人は同じ大学に通っており、としえさんの一目ぼれでした。
お家に到着！ 敷地内には、金魚が泳ぐマスがたくさん並んでいます。
（最盛期は）70〜80万匹にもなるそうで、東京の問屋さんに売っているそう。さらに、金魚と鯉がいる立派な釣り堀が3つも！
近所の大工さんが造った大豪邸にお邪魔します。お家は築16年で8LDK！
居間には、祭に参加した皆さんが集結していました。
乾杯をし、いよいよ楽しい宴が始まります！
ひげがないのに(笑)、お祭りのごとく飲み続け…
しばらくすると、潰れる人が続出！ 中には抱えられて帰る人も(笑)。
打ち上げがひと段落したところで、直樹さんが家の中を案内してくれました。
祭とあり、直樹さん夫婦のリビングには、としえさんの妹家族が。
取材Dが「大家族、賑やかでいいですね！」と投げかけると、「そうですね。（愛媛の）実家は、両親が共働きでいつも家にいなかったので…」と返す直樹さん。
2階の部屋には、子どもたちの野球の成果の数々が飾られていました。直樹さんは野球が大好き！ 今は中学生の「香取ベースボールクラブ」でコーチをしており、週末になると千葉に帰ってきています。
大学の卒業アルバムや結婚式の写真も見せてくれました。アルバムのとしえさんの写真の下には「これでも人を見る目はあるんだも〜ん」と書かれており、ここでもノロケが大爆発(笑)。
ここで直樹さんが、結婚式の写真を見ながら「両親は生まれつき目が見えないんですよ。母は片目だけだったのでなんとかなった。父親は7年前に突然亡くなって…肺の病気でした」と明かします。
「はり・きゅう・マッサージ」の仕事をしていたお父さん。「仕事に関しては本当に努力していた。深夜1時とか2時くらいまで働いて…。ホテルから呼び出されるとタクシーで駆けつけて、人の3、4倍は働いていた。それは肌身で感じていました」（直樹さん）。
取材Dが「（幼い頃の）暮らしは大変だったのでは？」と聞くと、直樹さんは「父も母も普通の家庭にようにやってくれていたので、僕自身は不便を感じたことはあまりない。2人ともハンディを背負いながら生きてきて、僕を大学まで行かせてくれて、感謝しかないです」。
ここで、愛媛で1人暮らししているお母さんに電話をすることに。
直樹さんが「一人で寂しくない？」と聞くと、お母さんは「寂しいけどしゃーない。でも、お友達がおるからな。（夫の）兄弟が近くにいて、みんな面倒見てくれるから、楽しい」と明るく元気に話します。
実はお父さんも、還暦前にホノルルマラソンに出たり、山に登ったり、直樹さんの結婚式で弾き語りを披露したりと、チャレンジ精神が旺盛な人でした。直樹さんは、お父さんがホノルルマラソンを完走し、取材を受けた時の新聞を大切に保管しています。
鎌形夫妻の結婚披露宴をおさめたVTRも。お父さんは「私の一番好きな言葉がございます。“芸人は下手も上手もなかりけり”その場その場の水に合わねば…どうぞ鎌形家の水に慣れて、親戚の皆さんに大事にしていただいて、楽しい愉快な明るい人生を送ってください」と言葉を贈り、「長崎の鐘」を弾き語りで立派に歌い上げます。
たくさんの拍手が送られる中、「鎌形家の皆さん、直樹を大事に育ててやってください」と頭を下げるお父さん。
「お義父さんの言葉が深く心に残った。もっと長生きしていれば、いろんな事ができた」と涙を浮かべるとしえさん。
そして、としえさんの両親も涙…。
最後に直樹さんは「7年も経つと、おぼろげに忘れかけていたが、思い出した。やっぱり僕にとって父は超えられない存在。親父以上にはなれないかもしれないけど、少しでも近づいて“立派に育ちました”という姿を見せることが僕の役割。鎌形家の両親も妻も本当によくしてくれるので、僕は幸せ。その幸せを子どもたちに伝えていくのが、僕の今の使命」と語ってくれました。
この取材から7年後…鎌形家はどうしているのでしょうか。続きはぜひTVerで！
