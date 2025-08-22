『ユイカ』の新曲「ローズヒップティー」が、MBS/TBSドラマイズム枠で9月16日より放送スタートする『君がトクベツ』のオープニングテーマに決定した。

同曲は『君がトクベツ』オープニングテーマとして書き下ろされた楽曲で、”ローズヒップティー”をモチーフに甘く揺れ動く恋心を表現した歌詞とピュアでフレッシュなバンドサウンドが光る楽曲に仕上がっている。本日、楽曲の一部を聴くことのできるドラマ予告映像も公開された。

Ⓒ幸田もも子／集英社・ドラマ「君がトクベツ」製作委員会・MBS

ドラマ『君がトクベツ』は、畑芽育、大橋和也（なにわ男子）、木村慧人（FANTASTICS）、矢吹奈子らが出演したキャストが続投する同名実写映画のドラマ化。過去のトラウマからイケメンが大嫌いになった若梅さほ子と、国民的アイドルグループLiKE LEGEND（通称ライクレ）のリーダー桐ヶ谷皇太によるラブスコメディ。ドラマでは皇太視点のストーリーや、2人の恋の続き、ライクレの黒髪クールガイ・遊馬叶翔と国民的女優・七瀬えみかのじれったい恋模様、個性豊かなライクレメンバーたちが4人の恋路をかき乱す様子が描かれる。

◆ ◆ ◆

■『ユイカ』コメント

人生初のドラマOPを担当させていただけて、とっても嬉しいです！！

実写映画が公開されるということで、原作ファンとしてとても嬉しく思っていたところに、

まさかドラマまで放送してくれるの…！？しかも私がOP担当…！？！と驚きの連続でした。

「ローズヒップティー」は甘い恋なんか興味ないけど、魅力的な貴方に惹かれて図らずも恋に落ちる瞬間を書きました。

恋愛に対してネガティブな方にこそ当てはまる曲なはずです、ぜひドラマと合わせて聴いてください！！

◆ ◆ ◆

楽曲情報

「ローズヒップティー」

作詞・作曲：『ユイカ』

編曲：小名川高弘

ドラマ『君がトクベツ』

2025年9月16日（火）初回放送スタート

MBS：9月16日（火）より毎週火曜 24：59〜（初回放送のみ25：04ー25：34）

TBS：9月16日（火）より毎週火曜 25：28〜（初回放送のみ25：33ー26：03） 配信

TBS放送後TVer、MBS 動画イズムで見逃し配信

ディズニープラススターでの見放題独占配信も決定 出演： 畑芽育 大橋和也

木村慧人（FANTASTICS) 矢吹奈子 山中柔太朗（M!LK）

大久保波留（DXTEEN） NAOYA（MAZZEL）

監督： 浅野敦也、宮本秀光

脚本：おかざきさとこ、桐乃さち

主題歌：LiKE LEGEND 「YOU ARE SPECiAL」

OPテーマ：『ユイカ』 / ローズヒップティー（ユニバーサル ミュージック / Virgin Music）

制作プロダクション：TBSスパークル

製作：ドラマ「君がトクベツ」製作委員会・MBS 公式HP

https://www.mbs.jp/kimibetsu/

公式 SNS

公式 X(旧 Twitter)：@kimibetsu_movie https://twitter.com/kimibetsu_movie

公式 Instagram：@kimibetsu_movie https://www.instagram.com/kimibetsu_movie

公式 TikTok：@drama_mbs https://www.tiktok.com/@drama_mbs

公式タグ：#君ベツ ＃君がトクベツ ＃ドラマイズム ■原作情報

原作: 幸田もも子「君がトクベツ」（集英社マーガレットコミックス刊） Ⓒ幸田もも子／集英社・ドラマ「君がトクベツ」製作委員会・MBS

＜『ユイカ』TOUR 「Tsukimisou」＞

2025年9月7日(日) Zepp Sapporo≪北海道≫

OPEN 17:00 / START 18:00 2025年9月12日(金) Zepp Fukuoka≪福岡≫

OPEN 18:00 / START 19:00 2025年9月19日(金) Zepp Nagoya≪愛知≫

OPEN 18:00 / START 19:00 SOLD OUT!! 2025年9月20日(土) Zepp Osaka Bayside≪大阪≫

OPEN 17:00 / START 18:00 SOLD OUT!! 2025年9月26日(金) Zepp Haneda(TOKYO) ≪東京≫

OPEN 18:00 / START 19:00 SOLD OUT!! チケット代：指定席 [一般]・2階後方立見 ￥6,500(+1D) / 指定席 [学割] ￥5,500(+1D)

※学割チケットご購入の方は、入場の際に学生証のご提示が必要となります。 ▼チケット一般発売

ぴあ：https://w.pia.jp/t/yuika-tsukimisou/

ローチケ：https://l-tike.com/yuika/

e +：https://eplus.jp/yuika/

関連リンク