千葉ロッテ、都城市とのコラボメニュー発売 「池田のねぎ塩観音池ポーク丼」「安田のデミオム都城メンチカツ丼」
千葉ロッテマリーンズは22日、監督、コーチ、選手を対象とした「PLAYERS COLLAB MENU 2025」と春季キャンプ地である都城市のコラボメニューを、あす23日に千葉・ZOZOマリンスタジアムで行われる埼玉西武ライオンズ戦(午後6：00試合開始)より販売を開始することを発表した。
【動画】うまそう…山本大斗がコラボメニューにがっつく「とても美味しかったです」
都城市とのコラボメニューでは、ブランド豚「観音池ポーク」を使用した、塩味でさっぱりと食べることができる「池田のねぎ塩観音池ポーク丼」と、都城メンチカツにデミグラスソースを乗せた「安田のデミオム都城メンチカツ丼」の2商品が登場します。池田来翔内野手の「PLAYERS COLLAB MENU 2025」の販売は初めてとなる。
■池田来翔内野手コメント
春季キャンプで汗を流した都城市とのコラボメニューが僕自身初めてのPLAYERS COLLAB MENU 2025となり、とてもうれしく思います。キャンプ地の味をZOZOマリンで堪能できるので、ぜひ食べてください！
■「PLAYERS COLLAB MENU 2025」 ×都城市コラボメニュー 商品詳細
池田のねぎ塩観音池ポーク丼（フロア2 B ゲート横GATESIDE DINER）：1500円
安田のデミオム都城メンチカツ丼（フロア2 B ゲート横GATESIDE DINER）：1100円
