今年でメジャーデビュー30周年を迎えるCASCADEが、メジャーデビューしたレーベル＝ビクターエンタテインメントから26年ぶりにリリースするニューアルバム『ネブラマクラ』の収録内容を発表した。あわせて試聴トレーラーも公開されている。

アルバム『ネブラマクラ』は、全曲新曲でのSE1トラックを含む8曲を収録。全曲のソングライティングを担当したMASASHIによると、「『ネブラマクラ』は、Nebula（星雲）とMacula（斑点／黄斑）を組み合わせた造語で、“夢を見る場所”をイメージしました。90年代から続くCASCADEのDNAと、今だからこそ鳴らせる新しい衝動を詰め込んだ作品です」とのことだ。

さらに「30th Anniv. Special Edition」と名付けられた初回限定盤には、メジャーデビューのきっかけとなったテレビ朝日「えびす温泉」出演時の演奏シーン（全7曲）の他、ビクター時代のMV9曲を収録した豪華DVDが付属する。

CASCADEは、本アルバムを引っ提げた＜Debut 30th Anniversary Tour 2025「ネブラマクラ＞を10月3日（金）渋谷近未来会館からスタート。初回限定盤の特典として、「デビュー30周年ツアー公開リハーサルチケット」も封入される。

また、メンバーコメントもいかに到着した。

◆ ◆ ◆

■CASCADEメンバーコメント

ライブに来てくれていた皆んなの思いを詰め込んだ渾身のアルバムに仕上がっています!!

30年間応援してくれた皆んな本当にありがとう!!

ライブで皆んなと一緒にこの歌を奏でるの楽しみにしています!!

TAMA

◆ ◆ ◆

CASCADE 30周年という節目に、新しいアルバム『ネブラマクラ』をリリースできることになりました。

これまで支えてくださった皆さまに心から感謝しています。

「ネブラマクラ」は、Nebula（星雲）とMacula（斑点／黄斑）を組み合わせた造語で、“ 夢を見る場所 ”をイメージしました。

90年代から続くCASCADEのDNAと、今だからこそ鳴らせる新しい衝動を詰め込んだ作品です。

ぜひ聴いていただき、懐かしさと新しさの両方を感じてもらえたら嬉しいです。

そして是非、おハマりください！

MASASHI

◆ ◆ ◆

デビューからCASCADEの音を受け止め、共に歩んでくれている皆へ！

アルバム「ネブラマクラ」は、これまでのCASCADEとこれからのCASCADEを詰め込んだ一枚です！

皆さんがいてくれたからCASCADEの音は生まれ続けています！

本当にありがとう。

僕らが奏でた30年の音が、あなたの心に優しく、時に激しく降り注ぎますように！

是非聴いてみてください！！

HIROSHI

◆ ◆ ◆

リリース情報

『ネブラマクラ 〜30th Anniv. Special Edition〜』

2025年9月24日（水）リリース

・初回限定盤（CD+DVD）6,600円（税込み）品番：VIZL-2466

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2466.html 『ネブラマクラ』

2025年9月24日（水）リリース

・通常盤（CD）3,300円（税込み）品番：VICL-66089

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66089.html 収録曲

01​. Meta Nova

02​. BILLY

03​. Midnight Runner

04​. 絶叫ノ廻聲

05​. ネブラマクラ

06​. 0と1の黙示録

07​. プレイバック16

08​. ヘッチャラッチャ・クラッシュ All Music & Lyrics by MASASHI

Produced by CASCADE CASCADE are

TAMA / Vocal

MASASHI / Guitar

HIROSHI / Drums ＜初回限定盤DVD＞ Special Video Clips 1995-1999

■Studio Live on TV “えびす温泉”

・Kill Me Stop（1995.6.4 OA）

・いるかな（1995.6.25 OA）

・VIVA NICE TASTE（1995.7.9 OA）

・アナログ少年（1995.7.16 OA）

・家出街ブルース（1995.7.30 OA）

・しゃかりきマセラー（1995.8.6 OA）

・死んだビーチ（1995.8.13 OA）

■Music Video in Victor Years

・なりきりボニー＆クライド（1996.9.21 1st Single）

・OH YEAH BABY（1997.3.21 2nd Single）

・YELLOW YELLOW FIRE（1997.6.21 3rd Single）

・スーパーカー（1997.11.21 4th Single）

・S.O.S ロマンティック（1998.4.22 5th Single）

・FLOWERS OF ROMANCE（1998.8.12 6th Single）

・cuckoo（1998.11.11 7th Single）

・メモリーズ（1999.1.27 8th Single）

・アザヤカナキセキ（1999.2.24 9th Single） ＊初回限定盤封入特典：「デビュー30周年ツアー公開リハーサルチケット」

CASCADE Debut 30th Anniversary Tour 2025「 ネブラマクラ 」の

当日会場でのリハーサルをご覧いただけます。

・全12公演のいずれの公演でも使用可能です。

・チケット1枚に限り1回のみご観覧いただけます。

・リハーサル観覧には当日LIVEのチケットが必要です。

・当日の集合時間など詳細は封入のチケットを参照ください。 【先着予約・購入特典】

下記対象店にてご予約・ご購入の方に先着で以下の特典をプレゼント！

■タワーレコード・HMV・楽天ブックス、セブンネット共通特典：メインアーティスト写真フォトカード

■Amazon.co.jp特典：メガジャケ

■VICTOR ONLINE STORE特典

・初回限定盤：1点もののカラーポジ現物ランダム2種セット

・通常盤：1点ものの紙焼きランダム2枚セット（大サイズの当たりあり）

※いずれも、ビクター在籍時の貸重な蔵出しものです。

※全て1点ものとなるためサイズなどバラッキがあります。 【配信リリース情報】

音楽ストリーミングサービスおよびiTunes Store、レコチョク、moraなど主要ダウンロードサービスにて

9/24〜配信予定！

※音楽ストリーミングサービス：Apple Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、Amazon Music、Deezer、AWA、Rakuten Music、KKBOX、Qobuz

＜CASCADE Debut 30th Anniversary Tour 2025「 ネブラマクラ 」＞

2025年

10/3(金) 渋谷近未来会館

10/4(土) 千葉LOOK

10/5(日) YOKOHAMA B.B.STREET

10/12(日) 姫路Beta

10/13(月祝) 岡山PEPPERLAND

11/1(土) 盛岡 club change

11/2(日) 仙台Space Zero

11/3(月祝) 水戸SONIC

11/23(日) KOBE BLUEPORT

11/24(月祝) 心斎橋CLAPPER

11/29(土) 今池CLUB 3STAR

11/30(日) 金沢 vanvan V4

関連リンク