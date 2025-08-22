『嵐に舞うプシュケ』コミックス第1巻が2025年8月22日（金）にKADOKAWAより発売される。

【画像】『嵐に舞うプシュケ』訳アリな完璧男子に頼まれたこととは？

『嵐に舞うプシュケ』はpixivシルフで好評連載中の作者、おむ・ザ・ライスによる青春群像劇。今回発売を記念して制作された、特別PVも公開中。訳アリな完璧男子・満谷怜を古川慎（ふるかわ まこと）、そしてそんな彼に振り回される平凡な女子大生・卯野みつばを林鼓子（はやし ここ）が演じた。

■あらすじ奨学金で大学に通う卯野（うの）みつばは、勉強とバイトに明け暮れる毎日を送っていた。そんなある日、芸術専攻の満谷怜（みつたに れい）に出会い、一回3千円で彼の研究室の掃除を引き受けることに。口数少なく愛想もない、おまけに偏食でブランド服をガンガン汚す変な人。なのに、時折見せる優しさに触れたみつばは、自分とは違う世界を生きる怜に興味を持ち始め……。足りないから愛おしい。その事に、私たちはまだ気づかない――満たされぬ思いと向き合う若者たちの、青春群像劇。巻末には、ここでしか読めない特別描き下ろし漫画も収録。完璧男子と平凡女子の恋の行方を、ぜひ見届けてください。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）