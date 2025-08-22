坂本真綾、ベストソング投票企画TOP15を発表。30周年記念ベストアルバム発売決定
坂本真綾のデビュー30周年アニバーサリー企画「MAAYA’s BEST SONG〜あなたの一番好きな坂本真綾の曲を教えてください〜」の投票結果の1位から15位までが本日発表となった。
本企画は坂本真綾がCDデビューした日にちなみ、今年の4月24日から6月30日までの約2か月間、30年間に本人名義でリリースした255曲の中から【わたしの一番好きな坂本真綾の曲】を世界中から広く投票してもらうという企画になっている。結果は以下の通り。
【TOP15】
1位 プラチナ 作詞 : 岩里祐穂 作曲・編曲 : 菅野よう子
2位 tune the rainbow 作詞 : 岩里祐穂 作曲・編曲 : 菅野よう子
3位 Be mine! 作詞 : 坂本真綾 作曲 : the band apart 編曲 : the band apart・江口 亮
4位 約束はいらない 作詞 : 岩里祐穂 作曲・編曲 : 菅野よう子
5位 光あれ 作詞 : 坂本真綾 作曲・編曲 : 菅野よう子
6位 マメシバ 作詞 : 坂本真綾 作曲・編曲 : 菅野よう子
7位 ループ 作詞 : h’s 作曲・編曲 : h-wonder
8位 奇跡の海 作詞 : 岩里祐穂 作曲・編曲 : 菅野よう子
9位 ヘミソフィア 作詞 : 岩里祐穂 作曲・編曲 : 菅野よう子
10位 マジックナンバー 作詞 : 坂本真綾 作曲・編曲 : 北川勝利 ストリングス編曲 : 河野 伸
11位 blind summer fish 作詞 : サカモトマーヤ 作曲 : カンノヨウコ 編曲 : hog
12位 誓い 作詞・作曲 : 坂本真綾 編曲 : 河野 伸
13位 ユッカ 作詞 : 岩里祐穂 作曲・編曲 : 菅野よう子
14位 Remedy 作詞 : 坂本真綾 作曲・編曲 : solaya
15位 これから 作詞・作曲・コーラス編曲：坂本真綾 編曲：河野伸
同時に、30周年記念ベストアルバムがリリースされることも発表になった。タイトルは『M30〜Your Best〜』。坂本真綾がベストアルバムをリリースするのは『everywhere』以来、15年振りとなる。
『M30〜Your Best〜』は30年間に録音した255曲の中から人気投票で選ばれた15曲と
坂本真綾の30年間の音楽活動を支えてくれた15人の音楽仲間たちが選んだMAAYA’s BEST SONG 15曲のディスク2枚組での発売となる。
初回限定盤付属のBlu-ray DiscにはDisc1に収録された人気投票TOP15をこれまでの周年ライブ映像で振り返る『MAAYA’s BEST SONG TOP15 ANNIVERSARY LIVE COLLECTION』の他、30周年を記念したミュージックビデオ30曲メドレー「MAAYA SAKAMOTO 30th ANNIVERSARY MUSIC VIDEO 30 SONGS MEDLEY」が収録される。
また、初回限定盤、通常盤に加え、VOS限定盤の発売も決定した。こちらは初回限定盤と「30周年記念オリジナルTシャツ」がセットになった完全生産限定商品。VICTOR ONLINE STOREでのみ、2025年9月10日（水）23:59までの期間限定予約受付販売される。
坂本真綾は2026年4月18日（土）・19日（日）の2日間、東京・有明アリーナにて30周年記念スペシャルライブ＜M30〜Your Best〜＞を開催する。4月18日（土）は北川勝利バンド、4月19日（日）は河野 伸バンドと、これまで坂本真綾のライブを支えてきた2つのバンドが日替わりでサポートし、バンドも演出もセットリストもガラリと装いを変える2日間になるとのことだ。チケットはFC先行抽選申し込み受付がスタート。
30周年記念ベストアルバム『M30~Your Best〜』
2025年10月22日（水）発売
初回限定盤 /(２CD+BD) VTZL-261/￥6,600（税込）
通常盤 /（CD）VTCL-60651〜2 /￥3,520（税込）
VOS盤/（２CD+BD+30周年記念オリジナルTシャツ）VTZL-261＋FLDZＹ-20/￥9,900（税込）
【Disc1】30周年記念企画「MAAYA’s BEST SONG〜あなたの一番好きな坂本真綾の曲を教えてください〜」TOP15
【Disc2】坂本真綾15人の音楽仲間が選んだMAAYA’s BEST SONG15曲
ボクらの歴史 selected by CLAMP (創作集団)
作詞：岩里祐穂 作曲・編曲：菅野よう子
走る selected by 臼杵成晃 (「音楽ナタリー」編集長)
作詞：岩里祐穂 作曲・編曲：菅野よう子
eternal return selected by 上野三樹(音楽ライター)
作詞：坂本真綾 作曲・編曲：末光 篤
Get No Satisfaction! selected by 北川勝利 (ROUND TABLE)
作詞：坂本真綾 作曲：北川勝利 編曲：河野 伸
coming up selected by 原 昌和 (the band apart)
作詞：坂本真綾 作曲・編曲：原 昌和
birds selected by 菅野よう子 (音楽家)
作詞：坂本真綾 作曲・編曲：菅野よう子
DIVE selected by h-wonder (音楽家)
作詞：岩里祐穂 作曲・編曲：菅野よう子
紅茶 selected by 花澤香菜 (声優・歌手)
作詞：坂本真綾 作曲・編曲：菅野よう子
ユーランゴブレット selected by 谷脇浩一 (bayfm「ビタミンM」ディレクター)
作詞・作曲・編曲：川谷絵音 ストリングス編曲：徳澤青弦 コーラス編曲：えつこ
色彩 selected by 奈須きのこ (小説家・シナリオライター)
作詞：坂本真綾 作曲・編曲：la la larks ストリングス編曲：江口 亮・石塚 徹
サンシャイン selected by 高橋 修 (「ミュージックマガジン」制作部)
作詞・作曲：坂本真綾 編曲：渡辺善太郎
トピア selected by 河野 伸 (音楽家)
作詞：坂本真綾 作曲：矢吹香那 編曲：河野 伸
おかえりなさい selected by 金光裕史 (「音楽と人」編集長)
作詞：坂本真綾 作曲：松任谷由実 編曲：森 俊之
シンガーソングライター selected by のっち(Perfume)
作詞・作曲：坂本真綾 編曲：河野 伸
猫背 selected by 岩里祐穂 (作詞家)
作詞：岩里祐穂 作曲・編曲：菅野よう子
初回限定盤（VTZL-261）
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VTZL-261.html
通常盤（VTCL-60651〜2）
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VTCL-60651.html
VOS盤 （VTZL-261＋FLDZＹ―20）
https://victor-store.jp/item/104150
購入特典
10月22日発売の坂本真綾30周年記念ベストアルバム「M30〜Your Best〜」チェーン別オリジナル特典が決定！下記対象ショップ・オンラインストアにて、対象商品をご予約・ご購入いただきました方に先着で、特典をプレゼントいたします！
＜対象商品＞
＜対象ショップ・オンラインストア / 特典内容＞
◆アニメイト 全国各店 / アニメイト通販
A4クリアファイル
◆ゲーマーズ 全国各店 / ゲーマーズオンライン
アクリルキーホルダー
◆タワーレコード 全国各店 / タワーレコードオンライン
ポストカード
◆HMV 全国各店 / HMV&BOOKS online
缶バッジ
◆Amazon.co.jp
メガジャケ
◆楽天ブックス
クリアポーチ(縦180×横240(mm)
◆セブンネットショッピング
アクリルカラビナ型
【共通特典「ピンバッジ」】
◆ヨドバシカメラ / ヨドバシ.com（一部店舗を除く）
◆Joshinディスクピア(Joshin webショップ 含む)
◆ソフマップ・アニメガ
◆ビクターオンラインストア
※特典内容・デザインの詳細は後日発表いたします。
※Amazon.co.jp、楽天ブックスでは、特典つき商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典つき商品をお買い求め下さい。
※特典の数には限りがございます。お早目にご予約下さい。
※一部お取扱いの無い店舗等もございますので、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせ下さい。
※特典対象店舗は順次追加となることがございます。
※特典の内容・デザインは予告なく変更する場合がございます。
《配信情報》
音楽ストリーミングサービスおよびiTunes Store、レコチョク、moraなど主要ダウンロードサービスにて10/22（水）から配信スタート！
＜Pre-add/Pre-save（ライブラリ追加予約）＞
アルバム視聴予約はこちら▼
https://jvcmusic.lnk.to/m30yourbest
※音楽ストリーミングサービス：Apple Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、Amazon Music、Deezer、AWA、Rakuten Music、KKBOX Qobuz
※ミュージックビデオはApple Music、YouTube Music、LINE MUSIC、U-NEXTでご覧いただけます。
＜坂本真綾 30周年記念LIVE“M30〜Your Best〜”＞
