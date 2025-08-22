坂本真綾のデビュー30周年アニバーサリー企画「MAAYA’s BEST SONG〜あなたの一番好きな坂本真綾の曲を教えてください〜」の投票結果の1位から15位までが本日発表となった。

本企画は坂本真綾がCDデビューした日にちなみ、今年の4月24日から6月30日までの約2か月間、30年間に本人名義でリリースした255曲の中から【わたしの一番好きな坂本真綾の曲】を世界中から広く投票してもらうという企画になっている。結果は以下の通り。

【TOP15】
1位　プラチナ　　作詞 : 岩里祐穂　　作曲・編曲 : 菅野よう子
2位　tune the rainbow　　作詞 : 岩里祐穂　　作曲・編曲 : 菅野よう子
3位　Be mine!　　作詞 : 坂本真綾　　作曲 : the band apart　　編曲 : the band apart・江口 亮
4位　約束はいらない　　作詞 : 岩里祐穂　　作曲・編曲 : 菅野よう子
5位　光あれ　　作詞 : 坂本真綾　　作曲・編曲 : 菅野よう子
6位　マメシバ　　作詞 : 坂本真綾　　作曲・編曲 : 菅野よう子
7位　ループ　　作詞 : h’s 作曲・編曲 : h-wonder
8位　奇跡の海　　作詞 : 岩里祐穂　作曲・編曲 : 菅野よう子
9位　ヘミソフィア　　作詞 : 岩里祐穂　作曲・編曲 : 菅野よう子
10位 マジックナンバー　　作詞 : 坂本真綾　　作曲・編曲 : 北川勝利　　ストリングス編曲 : 河野 伸
11位 blind summer fish　　作詞 : サカモトマーヤ　　作曲 : カンノヨウコ　　編曲 : hog
12位 誓い　　作詞・作曲 : 坂本真綾　　編曲 : 河野 伸
13位 ユッカ　　作詞 : 岩里祐穂　　作曲・編曲 : 菅野よう子
14位 Remedy　　作詞 : 坂本真綾　　作曲・編曲 : solaya
15位 これから　　作詞・作曲・コーラス編曲：坂本真綾　　編曲：河野伸

同時に、30周年記念ベストアルバムがリリースされることも発表になった。タイトルは『M30〜Your Best〜』。坂本真綾がベストアルバムをリリースするのは『everywhere』以来、15年振りとなる。

『M30〜Your Best〜』は30年間に録音した255曲の中から人気投票で選ばれた15曲と
坂本真綾の30年間の音楽活動を支えてくれた15人の音楽仲間たちが選んだMAAYA’s BEST SONG 15曲のディスク2枚組での発売となる。

初回限定盤付属のBlu-ray DiscにはDisc1に収録された人気投票TOP15をこれまでの周年ライブ映像で振り返る『MAAYA’s BEST SONG TOP15 ANNIVERSARY LIVE COLLECTION』の他、30周年を記念したミュージックビデオ30曲メドレー「MAAYA SAKAMOTO 30th ANNIVERSARY MUSIC VIDEO 30 SONGS MEDLEY」が収録される。

また、初回限定盤、通常盤に加え、VOS限定盤の発売も決定した。こちらは初回限定盤と「30周年記念オリジナルTシャツ」がセットになった完全生産限定商品。VICTOR ONLINE STOREでのみ、2025年9月10日（水）23:59までの期間限定予約受付販売される。

坂本真綾は2026年4月18日（土）・19日（日）の2日間、東京・有明アリーナにて30周年記念スペシャルライブ＜M30〜Your Best〜＞を開催する。4月18日（土）は北川勝利バンド、4月19日（日）は河野 伸バンドと、これまで坂本真綾のライブを支えてきた2つのバンドが日替わりでサポートし、バンドも演出もセットリストもガラリと装いを変える2日間になるとのことだ。チケットはFC先行抽選申し込み受付がスタート。

30周年記念ベストアルバム『M30~Your Best〜』

2025年10月22日（水）発売
初回限定盤 /(２CD+BD) VTZL-261/￥6,600（税込）
通常盤 /（CD）VTCL-60651〜2　/￥3,520（税込）
VOS盤/（２CD+BD+30周年記念オリジナルTシャツ）VTZL-261＋FLDZＹ-20/￥9,900（税込）

▲30周年記念オリジナルTシャツ

【Disc1】30周年記念企画「MAAYA’s BEST SONG〜あなたの一番好きな坂本真綾の曲を教えてください〜」TOP15
01​. プラチナ　　作詞 : 岩里祐穂　　作曲・編曲 : 菅野よう子
02​. tune the rainbow　　作詞 : 岩里祐穂　　作曲・編曲 : 菅野よう子
03​. Be mine!　　作詞 : 坂本真綾　　作曲 : the band apart　　編曲 : the band apart・江口 亮
04​. 約束はいらない　　作詞 : 岩里祐穂　　作曲・編曲 : 菅野よう子
05​. 光あれ　　作詞 : 坂本真綾　　作曲・編曲 : 菅野よう子
06​. マメシバ　　作詞 : 坂本真綾　　作曲・編曲 : 菅野よう子
07​. ループ　　作詞 : h’s 作曲・編曲 : h-wonder
08​. 奇跡の海　　作詞 : 岩里祐穂　　作曲・編曲 : 菅野よう子
09​. ヘミソフィア　　作詞 : 岩里祐穂　　作曲・編曲 : 菅野よう子
10​. マジックナンバー　　作詞 : 坂本真綾　　作曲・編曲 : 北川勝利　　ストリングス編曲 : 河野 伸
11​. blind summer fish　　作詞 : サカモトマーヤ　　作曲 : カンノヨウコ　　編曲 : hog
12​. 誓い　　作詞・作曲 : 坂本真綾　　編曲 : 河野 伸
13​. ユッカ　　作詞 : 岩里祐穂　　作曲・編曲 : 菅野よう子
14​. Remedy　　作詞 : 坂本真綾　　作曲・編曲 : solaya
15​. これから　作詞・作曲・コーラス編曲：坂本真綾　　編曲：河野伸

【Disc2】坂本真綾15人の音楽仲間が選んだMAAYA’s BEST SONG15曲
ボクらの歴史　　selected by CLAMP (創作集団)
作詞：岩里祐穂　　作曲・編曲：菅野よう子
走る　　selected by 臼杵成晃 (「音楽ナタリー」編集長)
作詞：岩里祐穂　　作曲・編曲：菅野よう子
eternal return　　selected by 上野三樹(音楽ライター)
作詞：坂本真綾　　作曲・編曲：末光 篤
Get No Satisfaction!　　selected by 北川勝利 (ROUND TABLE)
作詞：坂本真綾　　作曲：北川勝利　　編曲：河野 伸
coming up　　selected by 原 昌和 (the band apart)
作詞：坂本真綾　　作曲・編曲：原 昌和
birds　　selected by 菅野よう子 (音楽家)
作詞：坂本真綾　　作曲・編曲：菅野よう子
DIVE　　selected by h-wonder (音楽家)
作詞：岩里祐穂　　作曲・編曲：菅野よう子
紅茶　　selected by 花澤香菜 (声優・歌手)
作詞：坂本真綾　　作曲・編曲：菅野よう子
ユーランゴブレット　　selected by 谷脇浩一 (bayfm「ビタミンM」ディレクター)
作詞・作曲・編曲：川谷絵音　　ストリングス編曲：徳澤青弦　　コーラス編曲：えつこ
色彩　　selected by 奈須きのこ (小説家・シナリオライター)
作詞：坂本真綾　　作曲・編曲：la la larks　　ストリングス編曲：江口 亮・石塚 徹
サンシャイン　　selected by 高橋 修 (「ミュージックマガジン」制作部)
作詞・作曲：坂本真綾　　編曲：渡辺善太郎
トピア　　selected by 河野 伸 (音楽家)
作詞：坂本真綾　　作曲：矢吹香那　　編曲：河野 伸
おかえりなさい　　selected by 金光裕史 (「音楽と人」編集長)
作詞：坂本真綾　　作曲：松任谷由実　　編曲：森 俊之
シンガーソングライター　　selected by のっち(Perfume)
作詞・作曲：坂本真綾　　編曲：河野 伸
猫背　　selected by 岩里祐穂 (作詞家)
作詞：岩里祐穂　　作曲・編曲：菅野よう子

初回限定盤（VTZL-261）
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VTZL-261.html
通常盤（VTCL-60651〜2）
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VTCL-60651.html
VOS盤　（VTZL-261＋FLDZＹ―20）
https://victor-store.jp/item/104150

購入特典
10月22日発売の坂本真綾30周年記念ベストアルバム「M30〜Your Best〜」チェーン別オリジナル特典が決定！下記対象ショップ・オンラインストアにて、対象商品をご予約・ご購入いただきました方に先着で、特典をプレゼントいたします！
＜対象商品＞
2025年10月22日（水）発売
坂本真綾
30周年記念ベストアルバム「M30〜Your Best〜」
・初回限定盤：VTZL-261（税込6,600）
・通常盤：VTCL-60651〜2（税込3,520）

＜対象ショップ・オンラインストア / 特典内容＞
◆アニメイト 全国各店 / アニメイト通販
A4クリアファイル

◆ゲーマーズ 全国各店 / ゲーマーズオンライン
アクリルキーホルダー

◆タワーレコード 全国各店 / タワーレコードオンライン
ポストカード

◆HMV 全国各店 / HMV&BOOKS online
缶バッジ

◆Amazon.co.jp
メガジャケ

◆楽天ブックス
クリアポーチ(縦180×横240(mm)

◆セブンネットショッピング
アクリルカラビナ型

【共通特典「ピンバッジ」】
◆ヨドバシカメラ / ヨドバシ.com（一部店舗を除く）
◆Joshinディスクピア(Joshin webショップ 含む)
◆ソフマップ・アニメガ
◆ビクターオンラインストア

※特典内容・デザインの詳細は後日発表いたします。
※Amazon.co.jp、楽天ブックスでは、特典つき商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典つき商品をお買い求め下さい。
※特典の数には限りがございます。お早目にご予約下さい。
※一部お取扱いの無い店舗等もございますので、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせ下さい。
※特典対象店舗は順次追加となることがございます。
※特典の内容・デザインは予告なく変更する場合がございます。

《配信情報》
音楽ストリーミングサービスおよびiTunes Store、レコチョク、moraなど主要ダウンロードサービスにて10/22（水）から配信スタート！
＜Pre-add/Pre-save（ライブラリ追加予約）＞
アルバム視聴予約はこちら▼
https://jvcmusic.lnk.to/m30yourbest

※音楽ストリーミングサービス：Apple Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、Amazon Music、Deezer、AWA、Rakuten Music、KKBOX Qobuz
※ミュージックビデオはApple Music、YouTube Music、LINE MUSIC、U-NEXTでご覧いただけます。

＜坂本真綾 30周年記念LIVE“M30〜Your Best〜”＞

2026年4月18日（土）Route A〈北川勝利バンド〉　 開場：16時　開演：17時
2026年4月19日（日）Route B〈河野 伸バンド〉　　 開場：16時　開演：17時
会場：東京・有明アリーナ
出演：坂本真綾
料金：\11,000(税込)
【FC IDS!&Mobile会員向け】　2daysチケット\21,000(税込)

※本日より、FC先行抽選申し込み受付もスタート
※30周年記念ベストアルバム M30~Your Best〜 CD購入者対象先行予約抽選応募封入受付
受付期間：2025年10月22日（水）12:00〜11月4日（火）23:59

関連リンク

◆坂本真綾 オフィシャルHP「I.D.」
◆坂本真綾 30周年特設サイト
◆坂本真綾 30周年記念ベストアルバム「M30〜Your Best〜」Special Site
◆坂本真綾 YouTube Official Channel
◆坂本真綾 X
◆坂本真綾 Instagram
◆坂本真綾 TikTok