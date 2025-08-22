2025年10月22日（水）発売

初回限定盤 /(２CD+BD) VTZL-261/￥6,600（税込）

通常盤 /（CD）VTCL-60651〜2 /￥3,520（税込）

VOS盤/（２CD+BD+30周年記念オリジナルTシャツ）VTZL-261＋FLDZＹ-20/￥9,900（税込）

▲30周年記念オリジナルTシャツ

【Disc1】30周年記念企画「MAAYA’s BEST SONG〜あなたの一番好きな坂本真綾の曲を教えてください〜」TOP15

01​. プラチナ 作詞 : 岩里祐穂 作曲・編曲 : 菅野よう子

02​. tune the rainbow 作詞 : 岩里祐穂 作曲・編曲 : 菅野よう子

03​. Be mine! 作詞 : 坂本真綾 作曲 : the band apart 編曲 : the band apart・江口 亮

04​. 約束はいらない 作詞 : 岩里祐穂 作曲・編曲 : 菅野よう子

05​. 光あれ 作詞 : 坂本真綾 作曲・編曲 : 菅野よう子

06​. マメシバ 作詞 : 坂本真綾 作曲・編曲 : 菅野よう子

07​. ループ 作詞 : h’s 作曲・編曲 : h-wonder

08​. 奇跡の海 作詞 : 岩里祐穂 作曲・編曲 : 菅野よう子

09​. ヘミソフィア 作詞 : 岩里祐穂 作曲・編曲 : 菅野よう子

10​. マジックナンバー 作詞 : 坂本真綾 作曲・編曲 : 北川勝利 ストリングス編曲 : 河野 伸

11​. blind summer fish 作詞 : サカモトマーヤ 作曲 : カンノヨウコ 編曲 : hog

12​. 誓い 作詞・作曲 : 坂本真綾 編曲 : 河野 伸

13​. ユッカ 作詞 : 岩里祐穂 作曲・編曲 : 菅野よう子

14​. Remedy 作詞 : 坂本真綾 作曲・編曲 : solaya

15​. これから 作詞・作曲・コーラス編曲：坂本真綾 編曲：河野伸

【Disc2】坂本真綾15人の音楽仲間が選んだMAAYA’s BEST SONG15曲

ボクらの歴史 selected by CLAMP (創作集団)

作詞：岩里祐穂 作曲・編曲：菅野よう子

走る selected by 臼杵成晃 (「音楽ナタリー」編集長)

作詞：岩里祐穂 作曲・編曲：菅野よう子

eternal return selected by 上野三樹(音楽ライター)

作詞：坂本真綾 作曲・編曲：末光 篤

Get No Satisfaction! selected by 北川勝利 (ROUND TABLE)

作詞：坂本真綾 作曲：北川勝利 編曲：河野 伸

coming up selected by 原 昌和 (the band apart)

作詞：坂本真綾 作曲・編曲：原 昌和

birds selected by 菅野よう子 (音楽家)

作詞：坂本真綾 作曲・編曲：菅野よう子

DIVE selected by h-wonder (音楽家)

作詞：岩里祐穂 作曲・編曲：菅野よう子

紅茶 selected by 花澤香菜 (声優・歌手)

作詞：坂本真綾 作曲・編曲：菅野よう子

ユーランゴブレット selected by 谷脇浩一 (bayfm「ビタミンM」ディレクター)

作詞・作曲・編曲：川谷絵音 ストリングス編曲：徳澤青弦 コーラス編曲：えつこ

色彩 selected by 奈須きのこ (小説家・シナリオライター)

作詞：坂本真綾 作曲・編曲：la la larks ストリングス編曲：江口 亮・石塚 徹

サンシャイン selected by 高橋 修 (「ミュージックマガジン」制作部)

作詞・作曲：坂本真綾 編曲：渡辺善太郎

トピア selected by 河野 伸 (音楽家)

作詞：坂本真綾 作曲：矢吹香那 編曲：河野 伸

おかえりなさい selected by 金光裕史 (「音楽と人」編集長)

作詞：坂本真綾 作曲：松任谷由実 編曲：森 俊之

シンガーソングライター selected by のっち(Perfume)

作詞・作曲：坂本真綾 編曲：河野 伸

猫背 selected by 岩里祐穂 (作詞家)

作詞：岩里祐穂 作曲・編曲：菅野よう子

初回限定盤（VTZL-261）

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VTZL-261.html

通常盤（VTCL-60651〜2）

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VTCL-60651.html

VOS盤 （VTZL-261＋FLDZＹ―20）

https://victor-store.jp/item/104150

購入特典

10月22日発売の坂本真綾30周年記念ベストアルバム「M30〜Your Best〜」チェーン別オリジナル特典が決定！下記対象ショップ・オンラインストアにて、対象商品をご予約・ご購入いただきました方に先着で、特典をプレゼントいたします！

＜対象商品＞

2025年10月22日（水）発売

坂本真綾

30周年記念ベストアルバム「M30〜Your Best〜」

・初回限定盤：VTZL-261（税込6,600）

・通常盤：VTCL-60651〜2（税込3,520）

＜対象ショップ・オンラインストア / 特典内容＞

◆アニメイト 全国各店 / アニメイト通販

A4クリアファイル

◆ゲーマーズ 全国各店 / ゲーマーズオンライン

アクリルキーホルダー

◆タワーレコード 全国各店 / タワーレコードオンライン

ポストカード

◆HMV 全国各店 / HMV&BOOKS online

缶バッジ

◆Amazon.co.jp

メガジャケ

◆楽天ブックス

クリアポーチ(縦180×横240(mm)

◆セブンネットショッピング

アクリルカラビナ型

【共通特典「ピンバッジ」】

◆ヨドバシカメラ / ヨドバシ.com（一部店舗を除く）

◆Joshinディスクピア(Joshin webショップ 含む)

◆ソフマップ・アニメガ

◆ビクターオンラインストア

※特典内容・デザインの詳細は後日発表いたします。

※Amazon.co.jp、楽天ブックスでは、特典つき商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典つき商品をお買い求め下さい。

※特典の数には限りがございます。お早目にご予約下さい。

※一部お取扱いの無い店舗等もございますので、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせ下さい。

※特典対象店舗は順次追加となることがございます。

※特典の内容・デザインは予告なく変更する場合がございます。

《配信情報》

音楽ストリーミングサービスおよびiTunes Store、レコチョク、moraなど主要ダウンロードサービスにて10/22（水）から配信スタート！

＜Pre-add/Pre-save（ライブラリ追加予約）＞

アルバム視聴予約はこちら▼

https://jvcmusic.lnk.to/m30yourbest

※音楽ストリーミングサービス：Apple Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、Amazon Music、Deezer、AWA、Rakuten Music、KKBOX Qobuz

※ミュージックビデオはApple Music、YouTube Music、LINE MUSIC、U-NEXTでご覧いただけます。