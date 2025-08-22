「のれん」で区切って「有料座席」

JR西日本は2025年8月22日、ダイヤ修正の概要を発表しました。10月14日（火）に実施されます。

今回は、有料座席サービス「快速 うれしート」の設定線区や時間帯が拡大します。学研都市線（片町線）、JR東西線、阪和線で新たにサービスを開始するとともに、琵琶湖線〜JR京都線〜JR神戸線〜山陽線、嵯峨野線（山陰本線）、JR宝塚線（福知山線）で本数を拡大します。

阪和線では、一般車として使われる転換クロスシート車両の最後部1両の約半分が「のれん」で区切られ、有料エリアとして12席分が設定されます。このときは有料エリア内の優先席設定も解除。ただし、転換クロスシートのため一部座席は進行方向と逆向き固定になります。

運行区間は日根野−天王寺間で、平日朝の天王寺行きが2本、平日夜間の日根野行きが3本の設定です。

学研都市線〜JR東西線〜JR宝塚線の系統でも、一般車の最後部1両の一部が「のれん」で区切られ、有料エリアとなります。こちらは向かい合うロングシート2席に6人分ずつ、計12人分の有料指定座席が設定されます。もちろん「ロングシート座席のため、着席時の向きは進行方向に対して横向きとなります」とのことです。

運行区間は奈良−京橋―新三田間で、平日朝は奈良発新三田行きが1本、木津発宝塚行きが1本の計2本、平日夕夜は新三田発木津行きが2本、宝塚発木津行きが3本の計5本設定です。

なお、琵琶湖線〜JR京都線〜JR神戸線〜山陽線系統では、新たに土休日の「うれしート」を8.5往復設定。平日も本数を拡大します。

「うれしート」は通常の指定席券（通常期530円、閑散期330円）、もしくは［快速 うれしート］チケットレス指定席券330円を購入して利用できます。