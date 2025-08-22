ピアニスト・作曲家の角野隼斗が初登場した『ヌメロ・トウキョウ（NuméroTOKYO）』10月号が8月28日（木）に扶桑社より発売される。

東京大学の理系出身という異色の経歴を持ち、「Cateen かてぃん」名義でYouTubeでの活動も行う角野隼斗。パルファン・クリスチャン・ディオールの新作の香り「ラ コレクシオン プリヴェ クリスチャン ディオール ローズ スター（以下、ローズスター）」とともに、『Numéro TOKYO』に初登場。この「ローズスター」の香りから得たインスピレーションをもとに、角野が即興演奏を披露したスペシャルな動画もNumero公式YouTubeにて公開予定だ。

一発撮りで行われた貴重な即興演奏について角野は「『ローズスター』が、星の5つの頂点になぞらえた5つのファセットからなる香りなので、5音のモチーフから始めました。香りの印象と似た優しい導入で、次第にスパイシーさや華やかさといった表情が出てくるイメージです」と語った。角野は今年、ドイツ『オーパス・クラシック賞』で史上初の2部門を受賞という快挙を達成したばかり。『ヌメロ・トウキョウ』の誌面では、普段からディオールの香りを愛用しているという角野をリラックスしたムードの中で撮影。「ローズスター」の香りについて、ディオールについて、音楽家としての今後についてなどを語ったインタビューも掲載する。

