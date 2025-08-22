ÄÍÃÏÉð²í¤¬ËÌÀî·Ê»Ò¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¡Ö¾¡¼ê¤ËÆ±»Ö¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¾Ð¡×¢ª¡Ö20Ç¯¡ªÁá¤¤¡ª¡×
¡¡¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¤ÎÄÍÃÏÉð²í¤¬£²£²Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ËÌÀî·Ê»Ò¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ËÌÀî¤Ï¡Ö£³£¹ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È£Ø¤ËÅê¹Æ¡£¤³¤ì¤ËÄÍÃÏ¤¬¡ÖÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¼¡ª¡¡ÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï±Ç²è¡Ø´ÖµÜ·»Äï¡Ù¤Î»£±Æ»þ¤ä¤«¤é¤â¤¦£²£°Ç¯Á°¡ª¡¡Áá¤Ã¡ª¡¡¤½¤³¤«¤éÏ¢Â³¤Ç¡Ø¥Ï¥ó¥µ¥à¡ù¥¹¡¼¥Ä¡Ù¤È¡£¾¡¼ê¤ËÆ±»Ö¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¾Ð¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â·ò¹¯¤Ç´èÄ¥¤í¡¼¡ª¡Ä¤Þ¤º¤Ï²¶¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤»¤ó¤È¤ä¤Ê¡£¾Ð¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÌÀî¤â¡Ö£²£°Ç¯¡ª¡¡Áá¤¤¡ª¡¡¤³¤Á¤é¤³¤½¡¢±¦¤âº¸¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¼ã¼ê¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤È¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤êÆ±»Ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ»ö¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤¤¤Ä²ñ¤Ã¤Æ¤â¤¢¤Î»þ¤ËÌá¤ì¤ë¤·¤Í¡£¿¹ÅÄË§¸÷´ÆÆÄ¤Ë¤â´¶¼Õ¤ä¤Í¡Á¡×¤È¡¢±Ç²è¡Ö´ÖµÜ·»Äï¡×¤Î¿¹ÅÄ´ÆÆÄ¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡ÄÍÃÏ¤â¿¹ÅÄ´ÆÆÄ¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¡Ö±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤ó¿·¿Í¤Î²æ¡¹¤Ë±Ç²è¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£½é¿´Ëº¤ë¤Ù¤«¤é¤º¡ª¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À¿·¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¾Ð¡×¤ÈÅê¹Æ¤¹¤ì¤Ð¡¢ËÌÀî¤â¡Ö±¦¤ËÆ±¤¸¤¯¡ª¡¡½é¿´¤òËº¤ì¤º¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥¨¡¼¥ë¸ò´¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£