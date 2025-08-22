¡ÚÂçÁêËÐ¡Û²é²ç´Ý»áàºÇ¹â¤Î¿ÆÊýá¤òÈ¯É½¡Ö°¦¾ð¤Î¤¢¤ëÅÜ¤êÊý¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡¡
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î¸µ¾®·ë²é²ç´Ý»á¡Ê£³£¸¡Ë¤¬¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¡Ö¥¬¥¬¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ç¡¢¼«¤é¹Í¤¨¤¿àÍýÁÛ¤ÎÁêËÐÉô²°á¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢²é²ç´Ý»á¤ÏÍýÁÛ¤È¤¹¤ëÉô²°¤Î»Õ¾¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿ÆÊý¤òÂº·É¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤¬¸½ÌòÃæ¤«¤éà¤¹¤´¤¤¤Êá¤È¤¤¤¦»Õ¾¢¤Ï¡¢¶Àî¿ÆÊý¡Ê¸µ¾®·ëÎ¾¹ñ¡Ë¡£¥¦¥Á¤Î»Õ¾¢¡ÊÌÚÀ¥¿ÆÊý¡Ë¤â¤¹¤´¤¯Âº·É¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡£¶Àî¿ÆÊý¤ÎÄï»Ò¤ò°¦¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¡¢Äï»Ò¤¬¡Ê»Õ¾¢¤ò¡ËÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Õ¾¢¤À¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÌ¾Á°¤òµó¤²¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¡Ê»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ï¡Ë½Ð·Î¸Å¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Ä¾ÀÜÅÜ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£ÅÜ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿ËÍ¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¶ì¾Ð¤¤¡Ë¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯°¦¾ð¤Î¤¢¤ëÅÜ¤êÊý¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¶Àî¿ÆÊý¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÍýÁÛ¤Î·»Äï»Ò¤Î°ì¿Í¤Ë¤Ï¸µ´ØÏÆ°°Å·Ë²¡Ê¸½ÂçÅç¿ÆÊý¡Ë¤ò»ØÌ¾¡£¡Ö°°Å·Ë²´Ø¤Ï³°¹ñ¿ÍÎÏ»Î¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÂçÀèÇÚ¡£¤½¤Î»þ¤Î²£¹ËÆüÇÏÉÙ»Î´Ø¤âÄáÎµ´Ø¤âÇòË²´Ø¤â¤ß¤ó¤Ê¡¢Âº·É¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÍ¥¤·¤¤¤«¤é¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Àµ¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¿Í¤Ë¡Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¸ý¤Ð¤«¤ê½Ð¤¹¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÀèÇÚ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÀèÇÚ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¶ìÏ«¤·¤Æ¤ë¡£¾å¤êµÍ¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç·Ð¸³¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤ò¿Í¤Ë¶µ¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤È¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£