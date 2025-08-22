女優の伊東美咲(48)が22日、自身のインスタグラムを更新。訪れている米国・ハワイの気候について「涼しくも感じます」とつづった。

伊東は「皆さまいかがお過ごしでしょうか。シンガポールへ引越してから早いもので1年が経ちます。8年目の海外生活では仕事はもちろんのこと、海外からの視点から自己成長できるよう未来像を描きながら過ごしています」と報告し「米国、シンガポール、日本、環境や文化、教育は多種多様であり、それぞれの国で感化されることが多くあります」とした。

伊東は、シンガポールに引っ越す前に住んでいたハワイを訪れているとしワイキキの5つ星ホテル「ロイヤルハワイアン」の写真を投稿。さらに「ハワイの夏は30℃を超えない日が多く、貿易風が吹き涼しくも感じます」と報告した。

伊東は先日、日本に一時帰国していたことも報告。ハワイと言えば常夏の島と、暑いイメージがあったが、今ではハワイの方が涼しく感じられるようだ。

伊東は2009年11月に大手パチンコメーカー社長と結婚。10年6月に長女、15年6月に長男、18年末に次女を出産した。長女が小学生になるタイミングでハワイに“教育移住”をしていたが、昨年8月にシンガポールへ引っ越ししたと報告した。