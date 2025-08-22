まだまだ暑い日が続いていますが、この時期にぴったりの新感覚の飲み物が岡山市北区のクレープ店に登場しました。

フルーツがトッピングされ、見た目の清涼感が印象的なアイスコーヒー「フルーツコーヒー」です。コーヒー関連事業を手掛ける「UCC」とカイタックグループが運営する岡山市北区のクレープ専門店「コムクレープ岡山問屋町店」とのコラボ商品です。苦味が苦手な人にもコーヒーを楽しんでほしいと7月から販売しています。

クレープにも使っている店で厳選したぶどう、りんご、オレンジをトッピングし、豆の種類が異なるコーヒーをそれぞれのフルーツに合わせて選んでいます。

フルーツが加わったことで、コーヒー本来の風味が引き立ち味わいや香りをより楽しめるということです。



（新田真子アナウンサー）

「最初にオレンジの爽やかな香り、そしてその後に豊かなコーヒーの香りが口の中に広がります。とてもすっきりとしていておいしいです」

新感覚のアイスコーヒーとしてSNSでも注目を集めているフルーツコーヒーです。



（コムクレープ岡山問屋町店 守屋結菜店長）

「コーヒーが苦手な方でも飲んで頂ける新しいドリンクかなっていうのはあるので、飲んでみたら本当にフルーティーで爽やかな味わいで飲みやすい商品かなと思っているので、みなさんにも一度飲んでいただければと思っております」

フルーツコーヒーは10月中旬まで楽しめるということです。