ËÜÅÄ¶ÁÌð¤¬¾¾ÀãÂÙ»Ò¤ò¡ÖÍ¥¤·¤¯¤ÆÊì¡ª¡×¡¡²»³Ú·à¡Ö¥¨¥Î¥±¥ó¡×¼èºà²ñ¤Ç¡ÈÎ¾¿Æ¡É¤Ø¤Î°¦¸ì¤ë
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÜÅÄ¶ÁÌð¤¬£²£²Æü¡¢£·Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉñÂæ½Ð±é¤¹¤ë²»³Ú·à¡Ö¥¨¥Î¥±¥ó¡×¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï»ÔÂ¼Àµ¿Æ±é¤¸¤ë¥¨¥Î¥±¥ó¤³¤È±ÝËÜ·ò°ì¤ÎÂ©»Ò¡¦硏°ì¤È¡¢·àÃÄ°÷¤ÎÅÄÅçÂÀ°ì¤Î£²Ìò¤ò±é¤¸¤ë¡£º£²ó¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ê¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÂçÀèÇÚÊý¤È¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤µ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤ÇÄ©¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢硏°ìÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÇÁÇÄ¾¤ÇÌµ¹¤¡Ê¤à¤¯¡Ë¡£¤¤Ã¤ÈÉã¤Î¥¨¥Î¥±¥ó¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤âÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÉã¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢Êì¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¿´¤ÎÄì¤«¤é²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£·àÃÄ°÷Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö硏°ì¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¿¿¤Ã¤¹¤°¤µ¤È¡¢Ç®¤Î¤¢¤ë¤·¤Ã¤«¤ê¿Ä¤Î¤¢¤ë°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤À·Î¸Å¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢À½ºîÈ¯É½²ñ¸«¤äËÜÆÉ¤ß¤ÎÃÊ³¬¤Ç»ÔÂ¼¤«¤éËÜÅö¤ÎÂ©»Ò¤Î¤è¤¦¤ËÀÜ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Öº£²ó¤ÎÂçºå¤Ç¤ÎÉñÂæ¤â¡Ø¤¤¤í¤ó¤Ê½ê¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤´ÈÓ²°¤µ¤ó¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤é¹Ô¤³¤¦¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£Êì¿ÆÌò¤Î¾¾ÀãÂÙ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¡Ø¤É¤¦¡©¡¡Âç¾æÉ×¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÊì¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ä¡£¡Ø¤½¤Ã¤«¡¢¤½¤Ã¤«¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¯¤Æ¡ØÊì¡ª¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Âçºå¸ø±é¤Ï£±£±·î£±Æü¡Á£¹Æü¤Þ¤Ç¡¢£Ã£Ï£Ï£Ì¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£Ð£Á£Ò£Ë¡¡£Ï£Ó£Á£Ë£Á¡¡£×£×¥Û¡¼¥ë¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£