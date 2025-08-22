ÏÃÂêÊ¨ÆÃæ!!¡ÖTorriden(¥È¥ê¥Ç¥ó)¡×¤È¿Íµ¤Á¬Åò¡Ö¾¾ËÜÅò¡×¤¬8·î31Æü¤Þ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¡ªÈ©¤Î¿åÊ¬Êäµë¤ò ¡È¥È¥ê¥Ç¥ó¤ÎÅò¡É¤Ç¼Â´¶¤·¤è¤¦
´Ú¹ñ¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥ÉTorriden(¥È¥ê¥Ç¥ó)¤Ï¡¢Åìµþ¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÁ¬Åò¡Ö¾¾ËÜÅò¡×¤È½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡È¥È¥ê¥Ç¥ó¤ÎÅò¡É¤ò2025Ç¯8·î16Æü¤«¤é8·î31Æü(Æü)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅÃæ¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÍá¼¼Æâ¤ÏTorriden(¥È¥ê¥Ç¥ó)¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Torriden(¥È¥ê¥Ç¥ó)¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥¹¥¥ó¥±¥¢¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥À¥¤¥Ö¥¤¥ó¡×¤Î¥á¥¤¥óÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À(ÊÝ¼¾À®Ê¬)¡×¤òÇÛ¹ç¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¤ªÉ÷Ï¤¡È¥À¥¤¥Ö¥¤¥ó¤ÎÅò¡É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Àö´é¤«¤é´ðÁÃ²½¾ÑÉÊ¤Þ¤ÇTorriden(¥È¥ê¥Ç¥ó)¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¿¤Á¤¬¾¾ËÜÅò¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹¡£
¢£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤Ï
¡È¥À¥¤¥Ö¥¤¥ó¤ÎÅò¡É¤ä¡ÈÎä¤ä¤·¥È¥ê¥Ç¥ó¡É¤Ç¡Ö¶Ë¾å¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¼Â´¶¡×¤Ø
´ü´ÖÃæ¡¢¾¾ËÜÅò¤Ç¤Ï¡Ö¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À(ÊÝ¼¾À®Ê¬)¡×¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¡È¥À¥¤¥Ö¥¤¥ó¤ÎÅò¡É¤ÇÁ´¿È¤Þ¤ë¤´¤È¤¦¤ë¤ª¤¤¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢Àö´é¤«¤é´ðÁÃ²½¾ÑÉÊ¤Þ¤Ç¥È¥ê¥Ç¥ó¤Î³Æ¼ï¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤¬´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê»Üºö¤È¤·¤Æ¤ªÉ÷Ï¤¤ä¥µ¥¦¥Ê¤Ç²Ð¾È¤Ã¤¿¤ªÈ©¤ò¤Ò¤ó¤ä¤êÌþ¤ä¤¹¡ÈÎä¤ä¤·¥È¥ê¥Ç¥ó¡É¤Ç¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤âÂÎ¸³²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÍè¾ì¼ÔÆÃÅµ¡Û
¡ ¥À¥¤¥Ö¥¤¥ó ¥»¥é¥à 2¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¥µ¥ó¥×¥ë
¡¡´ü´ÖÃæ¡¢Íè¾ì¼ÔÁ´°÷¤ËÇÛÉÛ
¢ ¥À¥¤¥Ö¥¤¥ó ¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¥Ã¥É 2ËçÆþ¤ê¥µ¥ó¥×¥ë
¡¡´ü´ÖÃæ¡¢¥µ¥¦¥ÊÍøÍÑ¼Ô¤ËÇÛÉÛ
¡Ú¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£³Æ¼ï¡Û
¡ÒÍá¼¼Æâ¡Ó
¡¦¥À¥¤¥Ö¥¤¥ó ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à
¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥ë ¥·¥« ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à
¡ÒÎä¤ä¤·¥È¥ê¥Ç¥ó¡Ó
¡¦¥À¥¤¥Ö¥¤¥ó ¥È¥Ê¡¼
¡¦¥À¥¤¥Ö¥¤¥ó ¥¹¥¥ó¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼
¡¦¥À¥¤¥Ö¥¤¥ó ¥»¥é¥à
¡¦¥À¥¤¥Ö¥¤¥ó ¥¹¡¼¥¸¥ó¥°¥¯¥ê¡¼¥à
¡Ò¤½¤ÎÂ¾¾¦ÉÊ¡Ó
¡¦¥À¥¤¥Ö¥¤¥ó ¥¯¥ê¡¼¥à
¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥ë ¥·¥« ¥»¥é¥à
¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥ë ¥·¥« ¥¯¥ê¡¼¥à
¡¦¥»¥ë¥á¥¤¥¸¥ó¥° ¥Ó¥¿C ¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥° ¥¢¥ó¥×¥ë
¡¦¥»¥ë¥á¥¤¥¸¥ó¥° ¥³¥é¡¼¥²¥ó ¥Ý¥¢ ¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥Æ¥£¥ó¥° ¥¢¥ó¥×¥ë
º£²Æ¡¢È©¤Î¿åÊ¬Êäµë¤ò¡È¥È¥ê¥Ç¥ó¤ÎÅò¡É¤Ç¼Â´¶¤·¤è¤¦¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï8·î31Æü(Æü)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÍá¼¼Æâ¤ÏTorriden(¥È¥ê¥Ç¥ó)¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Torriden(¥È¥ê¥Ç¥ó)¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥¹¥¥ó¥±¥¢¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥À¥¤¥Ö¥¤¥ó¡×¤Î¥á¥¤¥óÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À(ÊÝ¼¾À®Ê¬)¡×¤òÇÛ¹ç¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¤ªÉ÷Ï¤¡È¥À¥¤¥Ö¥¤¥ó¤ÎÅò¡É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Àö´é¤«¤é´ðÁÃ²½¾ÑÉÊ¤Þ¤ÇTorriden(¥È¥ê¥Ç¥ó)¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¿¤Á¤¬¾¾ËÜÅò¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹¡£
¢£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤Ï
¡È¥À¥¤¥Ö¥¤¥ó¤ÎÅò¡É¤ä¡ÈÎä¤ä¤·¥È¥ê¥Ç¥ó¡É¤Ç¡Ö¶Ë¾å¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¼Â´¶¡×¤Ø
´ü´ÖÃæ¡¢¾¾ËÜÅò¤Ç¤Ï¡Ö¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À(ÊÝ¼¾À®Ê¬)¡×¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¡È¥À¥¤¥Ö¥¤¥ó¤ÎÅò¡É¤ÇÁ´¿È¤Þ¤ë¤´¤È¤¦¤ë¤ª¤¤¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢Àö´é¤«¤é´ðÁÃ²½¾ÑÉÊ¤Þ¤Ç¥È¥ê¥Ç¥ó¤Î³Æ¼ï¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤¬´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê»Üºö¤È¤·¤Æ¤ªÉ÷Ï¤¤ä¥µ¥¦¥Ê¤Ç²Ð¾È¤Ã¤¿¤ªÈ©¤ò¤Ò¤ó¤ä¤êÌþ¤ä¤¹¡ÈÎä¤ä¤·¥È¥ê¥Ç¥ó¡É¤Ç¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤âÂÎ¸³²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÍè¾ì¼ÔÆÃÅµ¡Û
¡ ¥À¥¤¥Ö¥¤¥ó ¥»¥é¥à 2¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¥µ¥ó¥×¥ë
¡¡´ü´ÖÃæ¡¢Íè¾ì¼ÔÁ´°÷¤ËÇÛÉÛ
¢ ¥À¥¤¥Ö¥¤¥ó ¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¥Ã¥É 2ËçÆþ¤ê¥µ¥ó¥×¥ë
¡¡´ü´ÖÃæ¡¢¥µ¥¦¥ÊÍøÍÑ¼Ô¤ËÇÛÉÛ
¡Ú¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£³Æ¼ï¡Û
¡ÒÍá¼¼Æâ¡Ó
¡¦¥À¥¤¥Ö¥¤¥ó ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à
¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥ë ¥·¥« ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à
¡ÒÎä¤ä¤·¥È¥ê¥Ç¥ó¡Ó
¡¦¥À¥¤¥Ö¥¤¥ó ¥È¥Ê¡¼
¡¦¥À¥¤¥Ö¥¤¥ó ¥¹¥¥ó¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼
¡¦¥À¥¤¥Ö¥¤¥ó ¥»¥é¥à
¡¦¥À¥¤¥Ö¥¤¥ó ¥¹¡¼¥¸¥ó¥°¥¯¥ê¡¼¥à
¡Ò¤½¤ÎÂ¾¾¦ÉÊ¡Ó
¡¦¥À¥¤¥Ö¥¤¥ó ¥¯¥ê¡¼¥à
¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥ë ¥·¥« ¥»¥é¥à
¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥ë ¥·¥« ¥¯¥ê¡¼¥à
¡¦¥»¥ë¥á¥¤¥¸¥ó¥° ¥Ó¥¿C ¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥° ¥¢¥ó¥×¥ë
¡¦¥»¥ë¥á¥¤¥¸¥ó¥° ¥³¥é¡¼¥²¥ó ¥Ý¥¢ ¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥Æ¥£¥ó¥° ¥¢¥ó¥×¥ë
º£²Æ¡¢È©¤Î¿åÊ¬Êäµë¤ò¡È¥È¥ê¥Ç¥ó¤ÎÅò¡É¤Ç¼Â´¶¤·¤è¤¦¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï8·î31Æü(Æü)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£