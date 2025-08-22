【速報】逃走していた30代男を殺人容疑で逮捕 神戸・三宮のマンションで発生した刺殺事件 住人の24歳会社員女性が死亡 兵庫県警
8月20日（水）、神戸市内のマンションで住人の女性（24）が殺害された事件で、逃げていたとみられる30代の男が殺人容疑で逮捕されたことが、捜査関係者への取材で分かりました。
▼女性がオートロックを解除して入る際に、男が後ろから… エレベーター内で刺したか
兵庫県警によりますと、20日午後7時22分、神戸市中央区磯辺通2丁目のマンションで、エレベーター内を映すモニターを1階で見ていた住人から、「（上層階に向かう）エレベーター内で、男が女性を羽交い絞めにしている。男は刃物を持っているように見えた」「女性の悲鳴が聞こえた」という内容の110番通報がありました。
県警によりますと、防犯カメラの映像から、被害女性がオートロックを解除してマンションのエントランス内に入った際、その後ろから男も入っていたことが判明。
エレベーター内でも血痕が確認され、被害女性はエレベーターの中で男に刺されたとみられます。
▼北向きに徒歩で逃走していたか
この事件をめぐり、兵庫県警は80人体制の捜査本部を設置し、逃走した男の行方を追っていました。
マンション内や周辺の防犯カメラ映像から、男はマンションのエントランスを出て、北向きに徒歩で逃走したとみられています。
また、事件発生の数時間後、凶器とみられる刃物が、近くの駐車場で見つかっていたこともわかっています。
▼JR三ノ宮駅にもほど近いエリア
亡くなった女性は保険会社に勤務していて、帰宅時に被害に遭ったとみられています。
現場マンションはポートライナーの貿易センター駅のすぐ近くにあり、JR三ノ宮駅にもほど近いエリアに位置しています。