【速報】逃走していた30代男を殺人容疑で逮捕　神戸・三宮のマンションで発生した刺殺事件　住人の24歳会社員女性が死亡　兵庫県警

8月20日（水）、神戸市内のマンションで住人の女性（24）が殺害された事件で、逃げていたとみられる30代の男が殺人容疑で逮捕されたことが、捜査関係者への取材で分かりました。



▼女性がオートロックを解除して入る際に、男が後ろから… エレベーター内で刺したか

兵庫県警によりますと、20日午後7時22分、神戸市中央区磯辺通2丁目のマンションで、エレベーター内を映すモニターを1階で見ていた住人から、「（上層階に向かう）エレベーター内で、男が女性を羽交い絞めにしている。男は刃物を持っているように見えた」「女性の悲鳴が聞こえた」という内容の110番通報がありました。



