俳優の知念里奈（44）が21日、Instagramのストーリーズを更新。身長約190cmで、バレエダンサーとして活躍する長男・慈英さん（19）の最新ショットを公開した。

知念は2005年に結婚を発表し翌年、第1子となる長男の慈英さんを出産するも、2007年に離婚。2016年にミュージカル俳優の井上芳雄（46）と再婚し、2018年には第2子となる次男が誕生していた。

知念はこれまでにもInstagramで家族との日常を発信しており、息子たちが並んで自転車に乗る姿や、慈英さんが成人したことを報告した投稿では、親子ショットを披露。

また、留学先から一時帰国していた慈英さんを再び送り出したあとは別れを惜しみながらも「部屋に置かれた信じられない量の飲みかけのペットボトルを片付けながら、台風が去ったことを実感中。とにかく腐らずに、ブレずに頑張ってね。帰りを待ってます」と、つづっていた。

長男・慈英さん（19）の最新ショット

2025年8月21日は、次男が同い年のいとこと一緒に飛行機に乗るため慈英さんとともに見送りに行っていたことを明かし、「私が帰ってくるまでに自分の部屋を片付けてください。掃除機かけはじめたものの あまりの酷さに怒りこみあげ中断しました。よろしくお願いします」とコメントし、カメラ目線の慈英さんの写真を投稿。自身が仕事で広島へ行っている間に部屋を掃除するよう、メッセージを送っている。（『ABEMA NEWS』より）