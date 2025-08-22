農業を学ぶ高校生が日頃の研究成果を発表する大会がきょう山形市で行われ、農業に関わる柔軟なアイディアが数多く披露されました。

【写真を見る】柔軟なアイディアが数多く披露！ 農業学ぶ高校生が学びの成果やプレゼンテーション能力を競い合う（山形）

「ミチノクヒメユリにスポットを当て、持続可能で時代に応じた種のあり方を今、私たちから提案します！」

学びや研究の成果を力強く発表しているのは、新庄神室産業高校の生徒２人。

絶滅が懸念される鮭川村の花「ミチノクヒメユリ」に注目し、化粧品への活用方法を研究しました。

山形市で２日間に渡って行われた日本学校農業クラブ東北連盟大会。東北６県から

農業について学ぶ高校生が集まり、学びの成果やプレゼンテーション能力を競い合います。

きょう、県内からは５つの高校が出場し、農業分野を専門とする大学教授などが審査を行いました。

■アレルギー対応食の開発！



県立置賜農業高校 安部心さん「お米の消費量は毎年１０万トン近く減少を続け、これに反して急速に増加しているのが、米粉です！」

置賜農業高校高校の２人が発表したのは、米粉を使ったアレルギー対応食の開発について。

米不足に陥るいまの国内情勢にも触れながら、小麦などのアレルギーがある人でも食べられるパンやお菓子の開発に力を注いだといいます。

県立置賜農業高校 安部心さん 植村航大 さん「米粉と米粉文化の拡大による

地域活性化を目指します！」

高校生ならではの柔軟な発想が熱意たっぷりに発表されたこの大会。各部門で最優秀賞に輝くと、１０月に開催される全国大会に出場できるということです。