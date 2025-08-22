まるで昭和にタイムスリップです。昭和の暮らしや文化を振り返る企画展がいま、山辺町で開かれています。

【写真を見る】昭和レトロが大集合！野球盤・ダッコちゃん...若い人には新鮮！人々を魅了する昭和の魅力とは（山形・山辺町）

佐藤真優アナウンサー「かつてはどの家庭にもあった黒電話に、どこか懐かしいおもちゃの数々、昭和の生活を彩った品々が大集合しています」

今年、昭和元年から数えて１００年になることを記念して、山辺町で「昭和百年展」が開かれています。

当時の広告や、看板、雑誌など、昭和レトロを感じる展示品、およそ７００点。そのうち５００点を所有する山辺町在住の有間良雄さんに、見どころを案内してもらいました。

■懐かしの・・・

「これなんだかわかりますか？これは「ダッコちゃん」というもので、昭和３５年頃に大流行した。腕に付けて遊ぶ。え？腕に付けて遊ぶんですか？」

当時の子どもたちは、ダッコちゃんを腕に巻き、公園やデパートに出かけていたそうです。

「たまに落ちてる。拾ってまた下げなおしたりね。迷子になるダッコちゃんもいるんですね」

■昭和３０年代の野球盤

「これ漫画で見たことあります！これも流行った。昭和３０年代くらいのものです。野球盤です。今、スマートフォンのアプリになっていますよね」

子どもたちは、この野球盤に熱中したといいます。

「単純ではありますけどよくできていて、当時野球がブームでしたので、家の中で遊んでましたね」

さらに、体験コーナーでは、駒で球を弾く昭和の遊びも。

「行け行け！やったー！」



「ベイブレードの先駆者ですね。そういう風に言った方が分かりやすいね。今で言うベイブレードですよ」

昭和の暮らしを映し出す品々を前に訪れた人も、昔の思い出にふけっていました。

南陽市から「ガラスなんか。今、ああいうのないじゃないですか。ああいうの見ると、昔よかったなあって、懐かしいから思います」

■昭和の魅力とは？

人々をここまで魅了する昭和の魅力とは・・・

昭和の展示品を所有する 有間良雄さん「昭和のいいところは、活気ですかね、勢い。先へ行くことによって未来が広がっていく、夢が実現していく、そういう気持ちは子どもながらにあった」

この昭和の良さを若い人にも感じてほしいと言います。

昭和の展示品を所有する 有間良雄さん「若い子には新鮮な感覚で見てもらえると思うので、自由に、その人の感性で１つ１つ時間かけて見ていただけたらな。感じるものが必ず何かあると思う」

この展示会は、ふるさと資料館で今月いっぱい開かれています。みなさんも昭和を感じてはいかがでしょうか？