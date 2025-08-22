【速報】帰宅困難者の詳細が判明　万博会場には夜9時半時点で4万9000人いた！夜の間に2万人が”何らかの方法”で帰宅　改善策は「自家用車の送迎活用、徒歩帰宅は推奨せず」

博覧会協会は、8月13日に大阪メトロ中央線の運転見合わせにともなう、万博会場から帰宅困難者の詳細を調査し、午後0時からの会見で明らかにしています。



まずは時系列ごとに会場周辺にいた人数の詳細がはじめて報告されました。



13日午後9時30分時点：約4万9000人

うち西ゲートでタクシー待ち：約1万1000人

うち東ゲート周辺：約3万8000人 この3.8万人が、メトロ見合わせに伴い、想定通り帰宅できなかったと考えられます。





14日午前0時時点：会場に約3万2000人14日午前5時時点：1万1000人（大阪メトロの運行再開は午前5時25分）深夜からの間に、約2万1000人がどうやって帰宅したかについては、把握できていないということです。▼課題1 情報発信のタイミングや内容博覧会協会がとらえた課題。その一つ目は、「来場者の選択肢について情報をタイムリーに発信できなかったこと」 「アナウンスが聞こえにくい」「最初のアナウンスが英語で流れなかった」ことでした。これに対する改善策として、協会は「速やかに情報発信の責任者を任命」し、「日英」で、様々なツールで頻度を増やすこと、かつ、『会場内の一斉放送機能』も活用したいとしました。▼課題2 来場者へのサービス 選択肢課題の二つ目は、「待機可能場所や、水、充電などについて十分提供できず」、また「迎車帰宅や、代替手段の整理が不十分だった」としました。この対策として、「水やおむつなど備蓄物資の迅速な提供、モバイルバッテリー貸出やコンセント提供」などを行うとしました。いっぽう代替手段については、会場内にとどまることを原則推奨し、自家用車のピックアップは活用したい、とする一方、「徒歩での帰宅は推奨しない」としました。また、タクシーや代替バスについては、「障害者などの優先利用を呼びかける」としました。▼課題3 協会内の危機管理体制課題の3つ目は、「災害並みの対応を行うとしながら、協会内での認識共有が不明確」だったことや、「復旧の見通しが立たない中でも、大阪メトロとの間で迅速な連絡体制が必要だった」とするものです。この対策として、「交通障害時にも災害対策本部を設置することの確認」や、「大阪メトロなど、関係機関との再度認識合わせ」などが必要としました。閉幕まで2か月を切る中、体制の見直しと対策が効果的に働くでしょうか。